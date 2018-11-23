В сети появились фото 21-летней любовницы женатого главаря боевиков Пушилина

В Сети опубликовали фотографии 21-летней Марии Богатовой, которой приписывают роман с лидером самопровозглашенной " ДНР " Денисом Пушилиным.

Опубликовал фотографии Telegram-канал "Народная правда – Донбасс".

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Богатову называют любовницей женатого Пушилина

Еще больше внимания к себе привлекла женщина, став "депутатом" фейковой "республики".



21-летняя Богатова стала "депутатом парламента"

"Еще одну мамину "депутатшу" парламента "ДНР" вам в ленту. Встречайте, "большой" парламентарий и "мудрейший" законотворец Богатова Мария Андреевна, 21 год", – отметили в сообщении.



Богатовой всего 21 год

Отметим, что главарь "ДНР" Денис Пушилин женат и имеет двоих (по сообщениям некоторых СМИ, троих) детей.

Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины заявили о намерении 11 ноября 2018 года провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков. По итогам так называемого плебисцита, на оккупированной Донетчине наибольшую поддержку среди "избирателей" "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин – он получил 60,86% голосов и обогнал своего ближайшего преследователя Романа Храменкова аж на 46,58%. 20 ноября, в оккупированном Донецке прошла церемония "инаугурации" главаря фейковой "ДНР" Дениса Пушилина.