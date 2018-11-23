16:20
23 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
      Вєсті Кремля
      20:45, 22 ноября
      Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
      Вєсті.UA
      20:43, 22 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      В сети появились фото 21-летней любовницы женатого главаря боевиков Пушилина

      665 Читати новину українською
      Марию Богатову называют любовницей главаря "ДНР" Пушилина
      Марию Богатову называют любовницей главаря "ДНР" Пушилина / Соцсети

      В Сети опубликовали фотографии 21-летней Марии Богатовой, которой приписывают роман с лидером самопровозглашенной " ДНР " Денисом Пушилиным.

      Опубликовал фотографии Telegram-канал "Народная правда – Донбасс".

      Читайте также: Кто кого переживет: Пушилин и Пасечник начали смертельную борьбу


      Богатову называют любовницей женатого Пушилина

      Еще больше внимания к себе привлекла женщина, став "депутатом" фейковой "республики".


      21-летняя Богатова стала "депутатом парламента"

      "Еще одну мамину "депутатшу" парламента "ДНР" вам в ленту. Встречайте, "большой" парламентарий и "мудрейший" законотворец Богатова Мария Андреевна, 21 год", – отметили в сообщении.


      Богатовой всего 21 год

      Отметим, что главарь "ДНР" Денис Пушилин женат и имеет двоих (по сообщениям некоторых СМИ, троих) детей.

      Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины заявили о намерении 11 ноября 2018 года провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков. По итогам так называемого плебисцита, на оккупированной Донетчине наибольшую поддержку среди "избирателей" "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин – он получил 60,86% голосов и обогнал своего ближайшего преследователя Романа Храменкова аж на 46,58%. 20 ноября, в оккупированном Донецке прошла церемония "инаугурации" главаря фейковой "ДНР" Дениса Пушилина.

      Теги: Новости Украины Новости Донецка
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук