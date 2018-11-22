13:42
22 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Найбільший страх Путіна. Російський лоукост "Победа" заощаджує на всьому
      Вєсті Кремля
      00:42, сьогодні
      Вєсті. UA. Безглузді звинувачення Луценка. Майонезний король Аваков
      Вєсті.UA
      20:48, 21 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, 21 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Блоги Олексій Чибісов
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Олексій Чибісов

      Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу

      546
      Пушилін VS Пасечник
      Пушилін VS Пасечник / Фото з відкритих джерел

      У середу, 21 листопада, стартували цікаві перегони між ватажками двох російських терористичних осередків. Змагання, треба зауважити, полягають у тому, хто довше залишиться живим, то ж запасайтеся попкорном.

      Після церемоній "інавгурації" обрані у Кремлі маріонетки почали "офіційно" виконувати свої "обов'язки", а фактично – приступили до посиленої роботи на своїх кураторів.

      Річ у тім, що найближчими роками, якщо Росії вдасться залишити війну замороженою, а також зберегти свою державність як таку, окупанти почнуть об'єднання "ДНР" та "ЛНР".

      У цьому є сенс, оскільки із самого початку війни "два братських народи Донбасу" виявилися роз'єднаними між собою лише через те, що два захоплених регіони поділили між собою різні спецслужби РФ. Курував обидва квазіутворення В'ячеслав Сурков. Наразі ж усі сфери впливу на окупованому Донбасі поділені інакше – той самий помічник Путіна відповідає за політичний сегмент "республік", а силовими питаннями займається віце-прем'єр РФ Дмитро Козак.

      Читайте також: Політичний провал: Кремль не може вдарити по Україні через проросійських політиків

      Гроші з розпилів діляться між керівництвом окупаційних військ, не зважаючи на те, яка банда де править. Але ж присутність розрізнених військ та розподіл на два армійських корпуси робить позиції військ окупантів слабшими. Крім того, немає ніякого сенсу в існуванні двох "республік" і з ідеологічної точки зору.

      Також важливим фактом є й те, що мінські домовленості так чи інакше підписували колишні представники "ДНР" та "ЛНР", а заснування "новоросіі", як об'єднаної структури, помножить все на нуль. Це лише закріпить заяви, поки що чинних ватажків-терористів, про вихід з "Мінська".

      Потенційно кращим виглядає й економіка обох квазіутворень у наслідок їх поєднання. Звісно, годувати такий Донбас не зможе навіть себе, але ж стягнути більше грошей кураторам вдастся. Щонайменше за рахунок зменшення кількості "чиновників" з головних "адміністрацій", адже при захопленні однією "державою інших" працювати залишиться лише один склад "влади", навіть якщо й у досить розширеному складі.

      Таким чином, відкритим залишається лише питання, хто саме з двох колаборантів переживе об'єднання. Пушилін, звісно, хоче сісти на трон й на Луганщині. Пасічник, думаю, теж не відмовиться "керувати" й на Донеччині. Але ж точно одне: другий з ватажків тут зайвий.

      Якщо ситуація зміниться та мова зайде про об'єднання, одного з головних терористів ліквідують. Це факт, то ж зараз як Пасічник, так і Пушилін почнуть доказувати своїм керівникам, які вони корисні. При цьому боротьба одного проти другого також невід'ємна. Само собою, брудна, адже ставки високі: йдеться про життя та смерть.

      Незабаром побачимо, хто кого.

      Читайте також: Масштабна атака: чому Пушилін заявив про вихід з мінських домовленостей

      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини політики Володимир Путін Війна на Донбасі Публікації Новини Луганська Новини Донецька Мінські домовленості
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      сьогодні , 13:04 Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      Олексій Чибісов 546
      Фейковая победа
      сьогодні , 13:01 Фейковая победа
      Павло Казарін 174
      Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
      сьогодні , 12:31 Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
      6589
      Экспресс-фонд президента: проект под выборы?
      сьогодні , 12:04 Экспресс-фонд президента: проект под выборы?
      Олена Трибушна 180
      Мовне питання: чому в Україні переважає преса російською та чи варто чекати змін
      сьогодні , 11:05 Мовне питання: чому в Україні переважає преса російською та чи варто чекати змін
      428
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук