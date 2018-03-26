В сети появились фото и характеристики Xiaomi Mi 6X
26 марта на ресурсе по утечке информации Slashleaks появились фото и некоторые технические характеристики нового смартфона Xiaomi Mi 6X.
Об этом пишет portaltele.com.ua.
Источником утечки информации стал китайский телекоммуникационный орган TENAA, где этот смартфон прошел сертификацию.
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Смартфон имеет модельный номер M1804D2SE и поддержку мобильных сетей TD-LTE / LTE FDD / TD-SCDMA / WCDMA / CDMA2000 / CDMA. Также он поддерживает две SIM карты и работает на базе операционной системы Android.
Размеры смартфона – 158.88×75.54×7.3 мм. Экран Mi 6X имеет диагональ 5.99 дюймов, то есть смартфон имеет увеличенный экран и возможное разрешение FHD+.
Снаружи Mi 6X мало чем отличается от Mi 5X. Официальная презентация Xiaomi Mi 6X может состояться в ближайшее время.
Xiaomi Mi 6X слили в сеть