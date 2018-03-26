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В сети появились фото и характеристики Xiaomi Mi 6X

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В сеть слили фото Xiaomi Mi 6X
В сеть слили фото Xiaomi Mi 6X / andro-news.com

26 марта на ресурсе по утечке информации Slashleaks появились фото и некоторые технические характеристики нового смартфона Xiaomi Mi 6X.

Об этом пишет portaltele.com.ua.

Источником утечки информации стал китайский телекоммуникационный орган TENAA, где этот смартфон прошел сертификацию.

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Смартфон имеет модельный номер M1804D2SE и поддержку мобильных сетей TD-LTE / LTE FDD / TD-SCDMA / WCDMA / CDMA2000 / CDMA. Также он поддерживает две SIM карты и работает на базе операционной системы Android.

Размеры смартфона – 158.88×75.54×7.3 мм. Экран Mi 6X имеет диагональ 5.99 дюймов, то есть смартфон имеет увеличенный экран и возможное разрешение FHD+.

Снаружи Mi 6X мало чем отличается от Mi 5X. Официальная презентация Xiaomi Mi 6X может состояться в ближайшее время.

Xiaomi Mi 6X

Xiaomi Mi 6X слили в сеть

Теги: Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
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