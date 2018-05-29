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В сети появились фото нового смартфона от Xiaomi

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Xiaomi Redmi 6
Xiaomi Redmi 6 / fonearena

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA заметили новый смартфон Xiaomi, который производитель пока еще не представил официально. Это девайс среднего класса, который имеет безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X и двойную основную камеру.

Об этом сообщает fonearena.

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Модель под номером M1805D1SE, вероятно, поступит в продажу под названием Xiaomi Redmi 6, но также существует вероятность, что новинка получит наименование Redmi Note 6 или Redmi 6 Pro.

Смартфон получит 5,84-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, сканер отпечатков пальцев на задней панели, двойную основную камеру 12 Мп+5 Мп и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Аппаратной основой станет процессор Qualcomm Snapdragon 625, также новинка получит 2, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 16, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ.

Xiaomi Redmi 6
Вероятные фото Xiaomi Redmi 6 опубликованы на TENAA

Аккумулятор имеет емкость 4000 миллиампер часов. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС.

Теги: Xiaomi Техно Смартфоны Китай
Источник: 24 Канал
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