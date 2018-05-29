В сети появились фото нового смартфона от Xiaomi

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA заметили новый смартфон Xiaomi, который производитель пока еще не представил официально. Это девайс среднего класса, который имеет безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X и двойную основную камеру.

Об этом сообщает fonearena.

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Модель под номером M1805D1SE, вероятно, поступит в продажу под названием Xiaomi Redmi 6, но также существует вероятность, что новинка получит наименование Redmi Note 6 или Redmi 6 Pro.

Смартфон получит 5,84-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, сканер отпечатков пальцев на задней панели, двойную основную камеру 12 Мп+5 Мп и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Аппаратной основой станет процессор Qualcomm Snapdragon 625, также новинка получит 2, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 16, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ.



Вероятные фото Xiaomi Redmi 6 опубликованы на TENAA

Аккумулятор имеет емкость 4000 миллиампер часов. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС.