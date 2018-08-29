01:53
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
25°C 12°C
  • пятница
    25°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В сети появились характеристики гигантского смартфона Honor 8X Max

78 Читати новину українською
Honor 8X Max: характеристики, цена
Honor 8X Max: характеристики, цена / Фото из свободных источников

В ожидании анонса фаблета Honor 8X и его модификации 8X Max в сети начала появляться информация о будущих смартфонах. Особое внимание инсайдеров заслужила версия гаджета с 7-дюймовым дисплеем. Сегодня, 29 августа, на сайте китайского интернет-магазина появились подробные характеристики смартфонов.

Об этом сообщает GSMArena.

Читайте также: Новый смартфон Xiaomi Poco F1 в Украине уже можно заказать со скидкой

Как и сообщалось ранее, смартфон будет оснащен IPS-дисплеем с диагональю 7,12 дюйма, который занимает 90% передней панели. Вместо "моноброви" 8X Max получит небольшой круглый вырез под камеру, динамик разместится в верхней части корпуса. Подтвердилась и модель процессора: под "капотом" новинки разместится Snapdragon 660 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Дактилоскопический сканер находится на задней панели устройства.

Honor 8X Max
Honor 8X Max получит 7,12-дюймовый дисплей

Примечательно, что производитель сохранил 3,5-миллиметровый аудиоразъем, но при этом использовал устаревший порт microUSB вместо современного USB Type-C. Аппарат будет комплектоваться зарядным устройством на 18 Вт, благодаря которому всего за 10 минут зарядки пользователь обеспечит себе до 40 минут в режиме разговора.

Honor 8X Max
Honor 8X Max оборудовали двойной основной камерой

Стали известны и габариты устройства: 177,6 x 86,3 x 8,1 миллиметра, а вес новинки составит 210 грамм. На старте продаж смартфон будет доступен в трех цветах корпуса – синем, черном и красном.

Honor 8X Max
Honor 8X Max представляют 5 сентября
 

На данный момент на странице интернет-магазина есть описание единственной модификации Honor 8X Max с 4 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 64 ГБ. Указанную стоимость в 1200 долларов (около 31770 гривен) следует расценивать, как "заглушку", ведь настоящая цена будет объявлена на официальной презентации, которая состоится уже 5 сентября. Вероятно, тогда же будут анонсированы и модификации с разным количеством памяти.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Цены Китай Техно Смартфоны Huawei
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 29 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
29 августа, 23:00 Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
Віталій Шабунін
Главные новости 29 августа: годовщина Иловайска, цены на газ, Ryanair будет летать из Украины
29 августа, 22:30 Главные новости 29 августа: годовщина Иловайска, цены на газ, Ryanair будет летать из Украины
Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
29 августа, 22:02 Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
Олексій Чибісов
"Горшок в дыре" и "ёжик под диваном": практические советы туристу, как "переварить" Будапешт
29 августа, 20:29 "Горшок в дыре" и "ёжик под диваном": практические советы туристу, как "переварить" Будапешт
Олесь Друкач
Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
29 августа, 15:01 Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
Блог Соцмережі
Xiaomi официально представила смартфоны Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi8 SE: обзор, характеристики и цена
 31 мая , 13:46
Samsung официально представила Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus: характеристики, цена
 2 мая , 14:02
ТОП-5 недостатков нового смартфона Poco F1 от Xiaomi
 23 августа , 14:09
Цена смартфона Xiaomi Mi Max 3 оказалась ниже, чем предполагалось ранее
 27 июня , 20:05
Феноменальные продажи смартфона: серьезная заявка на лидерство
 сегодня , 09:00
Tesla представила аксессуар для смартфонов
 сегодня , 07:03
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук