В сети появились характеристики гигантского смартфона Honor 8X Max

В ожидании анонса фаблета Honor 8X и его модификации 8X Max в сети начала появляться информация о будущих смартфонах. Особое внимание инсайдеров заслужила версия гаджета с 7-дюймовым дисплеем. Сегодня, 29 августа, на сайте китайского интернет-магазина появились подробные характеристики смартфонов.

Об этом сообщает GSMArena.

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Как и сообщалось ранее, смартфон будет оснащен IPS-дисплеем с диагональю 7,12 дюйма, который занимает 90% передней панели. Вместо "моноброви" 8X Max получит небольшой круглый вырез под камеру, динамик разместится в верхней части корпуса. Подтвердилась и модель процессора: под "капотом" новинки разместится Snapdragon 660 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Дактилоскопический сканер находится на задней панели устройства.



Honor 8X Max получит 7,12-дюймовый дисплей

Примечательно, что производитель сохранил 3,5-миллиметровый аудиоразъем, но при этом использовал устаревший порт microUSB вместо современного USB Type-C. Аппарат будет комплектоваться зарядным устройством на 18 Вт, благодаря которому всего за 10 минут зарядки пользователь обеспечит себе до 40 минут в режиме разговора.



Honor 8X Max оборудовали двойной основной камерой

Стали известны и габариты устройства: 177,6 x 86,3 x 8,1 миллиметра, а вес новинки составит 210 грамм. На старте продаж смартфон будет доступен в трех цветах корпуса – синем, черном и красном.



Honor 8X Max представляют 5 сентября



На данный момент на странице интернет-магазина есть описание единственной модификации Honor 8X Max с 4 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 64 ГБ. Указанную стоимость в 1200 долларов (около 31770 гривен) следует расценивать, как "заглушку", ведь настоящая цена будет объявлена на официальной презентации, которая состоится уже 5 сентября. Вероятно, тогда же будут анонсированы и модификации с разным количеством памяти.

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