В сети появились новые подробности о новых iPhone 2018 года

Журналисты издания Forbes опубликовали эксклюзивные схематические изображения новых смартфонов от компании Apple. На них изображен дизайн "бюджетного" 6,1-дюймового iPhone и топовой 6,5-дюймовой модели. Кроме того, появились новые детали о новинке.

Об этом сообщает Phone Arena.

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На изображении 6,5-дюймового iPhone некоторые заметили тройную камеру, которую обещают в смартфонах Apple следующего года, но в итоге выяснилось, что она будет двойная, а третье отверстие предназначено под вспышку, как в нынешнем iPhone X. Габариты смартфона составят 157, 2 х 77,1 миллиметра, что немного меньше в сравнении с размерами 5,5-дюймового iPhone 8 Plus (158,4 х 78,1 миллиметра).



Изображение 6,5-дюймового iPhone 2018

Изображение 6,1-дюймового iPhone 2018

Габариты 6,1-дюймового iPhone составят 147,1 х 71,5 миллиметра. Для сравнения, размеры актуального 5,8-дюймового iPhone X – 143,6 х 70,9 миллиметра. Данная модель получит одну основную камеру и будет самой доступной в линейке 2018 года.

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Стоит отметить, что презентация новых iPhone ожидается в сентябре.

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