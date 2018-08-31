В сети появились первые "живые" фото смартфона Google Pixel 3

Вслед за многочисленными утечками по смартфону Google Pixel 3 XL в сети появилась информация и о его "младшей" версии под названием Google Pixel 3. Один из пользователей Reddit опубликовал "живые" фото устройства и скриншоты с его подробными характеристиками задолго до официального релиза.

Об этом сообщает Slashgear.

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Google Pixel 3 получил дисплей "без челки" с диагональю 5,5 дюймов. Разрешение дисплея 2160 х 1080 точек, а частота обновления кадров 60 Гц. Верхняя и нижняя части передней панели выделяются большими рамками – они необходимы для того, чтобы разместить на них камеры и другие датчики. Соотношение сторон экрана составляет 18:9, также заявлена поддержка HDR.



Дизайн Google Pixel 3

В верхней части смартфона разместился двойной модуль селф-камеры на 8+8 мегапикселей. Основной её сенсор получил апертуру, которую можно переключать (f/1,8 – f/2,2), а вспомогательный – фиксированную f/1,8. Вероятно, что второй сенсор будет отвечать за размытие фона в портретном режиме или сможет идентифицировать пользователя по лицу.

Сзади смартфон напоминает старший Google Pixel 3 XL. Разрешение основной камеры на данный момент точно не известно. Кроме того, на задней панели расположен дактилоскопический сканер. Внутри аппарата установлен аккумулятор емкостью 2915 миллиампер часов.



Характеристики Google Pixel 3

Скорее всего, новинка получит флагманский процессор Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 64 ГБ.

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Ожидается, что смартфоны Google Pixel 3 и Google Pixel 3 XL будут официально представлены в октябре 2018 года.

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