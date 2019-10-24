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      В сети появилось скандальное видеообращение хора Веревки к россиянам

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      Хор имени Веревки
      Хор имени Веревки / mi100.info

      Пользователей Сети возмутило новое видео с участием артистов хора имени Веревки, где они обращаются к россиянам и жителям Донбасса.

      Точная дата записи видео неизвестна, скорее всего это было в 2014 году.

      К слову: Хор имени Веревки – почему это все-таки смешно?

      Ролик начинается с советской песни "Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир".

      После этого участники хора рассказали о своем отношении к военным действиям на Донбассе и призвали к решению конфликта между Украиной и Россией путем переговоров.

      Артисты сказали, в частности, такие слова: "Мне делить с Россией нечего. То, что у нас происходят какие-то политические игры ... Я не хочу вмешиваться. Я за мир" "Мы были друзьями, хотим быть друзьями и будем друзьями. Давайте докажем миру: они ошибаются, что могут нас поссорить. Мир вам".

      Смотрите видеообращение хора имени Веревки к россиянам:

      Что известно о хоре имени Веревки?

      Это национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины, который недавно попал в громкий скандал. Именно он вместе с комиком Евгением Кошевым во время выступления "95 Квартала" в песне-пародии "Горила хата" высмеяли инцидент с поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

      Этот номер вызвал бурный шквал критики как от чиновников, так и от обычных пользователей соцсетей. Министр культуры Владимир Бородянский уже назвал выступление злорадством, а министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что такие шутки влияют на инвестиционный климат в Украине.

      Сама Гонтарева подчеркнула, что это "стыд" и "насмехаться над человеческим горем – невозможно представить в цивилизованном обществе". Она не отрицает, что к этому может быть причастен украинский олигарх Игорь Коломойский.

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости культуры Украина – Россия Новости России Квартал 95
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