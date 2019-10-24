У мережі з'явилось скандальне відеозвернення хору Верьовки до росіян

Користувачів мережі обурило нове відео за участі артистів хору імені Верьовки, де вони звертаються до росіян і жителів Донбасу.

Точна дата запису відео невідома, найімовірніше це було у 2014 році.

До слова: Хор імені Верьовки – чому це все таки смішно?

Ролик починається з радянської пісні "Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир".

Після цього учасники хору розповіли про своє ставлення до військових дій на Донбасі та закликали до вирішення конфлікту між Україною і Росією шляхом переговорів.

Артисти сказали, зокрема, такі слова: "Мені ділити з Росією нічого. Те, що у нас відбуваються якісь політичні ігри … Я не хочу втручатися. Я за мир", "Ми були друзями, хочемо бути друзями і будемо друзями. Давайте доведемо світу: вони помиляються, що можуть нас посварити. Мир вам".

Дивіться відеозвернення хору імені Верьовки до росіян:

Що відомо про хор імені Верьовки?

Це національний заслужений академічний український народний хор України, який нещодавно потрапив у гучний скандал. Саме він разом з коміком Євгеном Кошовим під час виступу "95 кварталу" в пісні-пародії "Горіла хата" висміяли інцидент з підпалом будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

Цей номер спричинив бурхливий шквал критики, як від високопосадовців, так і від звичайних користувачів соцмереж. Міністр культури Володимир Бородянський вже назвав виступ зловтіхою, а міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що такі жарти впливають на інвестиційний клімат в Україні.

Сама Гонтарева наголосила, що це "сором" і "насміхатися над людським горем – неможливо уявити в цивілізованому суспільстві". Вона не заперечує, що до цього може бути причетний український олігарх Ігор Коломойський.