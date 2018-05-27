В сети сообщили об очередных потерях Украины в Донбассе фото

В течение последних двух дней Украина понесла невосполнимые потери на Донбассе. В частности, известны имена двух погибших украинских воинов – Виктор Ферлиевич и Ярослав Дашкевич.

Как написала пользовательница Оксана Трапезун на своей странице в Facebook, оба служили в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила.

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"Виктор Ферлиевич погиб вчера, 26 мая 2018 года. Ярослав Дашкевич умер сегодня, 27 мая, от ранений, полученных вчера. Слава и память героям", – отметила она и обнародовала их фото.

Кроме того, на смерть воинов отреагировали и в самом подразделении, где они служили.

Больно очень... Идут прекрасные молодые ребята, цвет нации! Враг методично выбивает их из наших рядов одного за другим. И что с того, что за каждого нашего Героя он платит кучей своего безымянного хлама? Тысячами того дерьма не выкупишь даже одного славного сына Украины. Увы... Остановить смерть наших детей мы можем только одним: уничтожением и изгнанием врага,

– подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что в Луганской области во время выполнения боевого задания в результате артиллерийского обстрела погибли двое военнослужащих Центра спецопераций "Альфа" и еще один получил тяжелые ранения.