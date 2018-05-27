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У мережі повідомили про чергові втрати України на Донбасі: фото

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Українські воїни Віктор Ферлієвич і Ярослав Дашкевич, які напередодні загинули на Донбасі
Українські воїни Віктор Ферлієвич і Ярослав Дашкевич, які напередодні загинули на Донбасі / Соцмережі

Упродовж останніх двох днів Україна зазнала непоправних втрат на Донбасі. Зокрема, відомо імена двох загиблих українських воїнів – Віктор Ферлієвич і Ярослав Дашкевич.

Як написала користувачка Оксана Трапезун на своїй сторінці у Facebook, обидвоє служили у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила.

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"Віктор Ферлієвич загинув учора, 26 травня 2018 року. Ярослав Дашкевич помер сьогодні, 27 травня, від поранень, отриманих учора. Слава і пам'ять героям", – зазначила вона та оприлюднила їхні фото. 

 Крім того, на смерть воїнів відреагували і у самому підрозділі, де вони служили.

Боляче дуже... Йдуть прекрасні молоді хлопці, цвіт нації! Ворог методично вибиває їх із наших лав одного за одним. І що з того, що за кожного нашого Героя він платить купою свого безіменного непотребу? Тисячами того лайна не викупиш навіть одного славного сина України. На жаль... Спинити смерть наших дітей ми можемо лиш одним: знищенням і вигнанням ворога,
– підкреслюється у дописі.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що на Луганщині під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу загинули двоє військовослужбовців Центру спецоперацій "Альфа" та ще один зазнав важкого поранення.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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