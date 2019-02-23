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      В Севастополе провалилось празднование российского 23 февраля: видео

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      Люди не пришли на празднование российского 23 февраля
      Люди не пришли на празднование российского 23 февраля / govoritmoskva.ru

      Власти Российской Федерации в оккупированном Севастополе запланировали масштабное празднование российского "дня защитника отечества". Однако на событие вместо ожидаемых тысяч людей, пришли лишь десятки.

      Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", власти РФ запланировали мероприятия в честь пятой годовщины так называемой "Русской весны" и пятилетия аннексии Крыма Россией.

      Читайте также: 23 февраля: скрытая позор Советского Союза

      Корреспондент радиостанции сказал, что к традиционному маршу обычно присоединяются тысячи людей, однако, в этом году он оказался крайне немногочисленным. А также заявил, что во всем виноваты сильный ветер и минусовая температура, которая необычна для оккупированного Крыма.

      В оккупированном Севастополе люди не пришли на празднование российского "дня защитника отечества": видео

      Однако оккупационным властям удалось организовать празднование "дня защитника отечества" в Симферополе. В центре города у здания правительства оккупированного Крыма выставили спасательную и пожарную технику из России.

      23 февраля – почему это не праздник: смотрите видео

       

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      Теги: Новости России Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Украина – Россия СССР
      Источник: 24 Канал
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