В Севастополе провалилось празднование российского 23 февраля: видео

Власти Российской Федерации в оккупированном Севастополе запланировали масштабное празднование российского "дня защитника отечества". Однако на событие вместо ожидаемых тысяч людей, пришли лишь десятки.

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", власти РФ запланировали мероприятия в честь пятой годовщины так называемой "Русской весны" и пятилетия аннексии Крыма Россией.

Читайте также: 23 февраля: скрытая позор Советского Союза

Корреспондент радиостанции сказал, что к традиционному маршу обычно присоединяются тысячи людей, однако, в этом году он оказался крайне немногочисленным. А также заявил, что во всем виноваты сильный ветер и минусовая температура, которая необычна для оккупированного Крыма.

В оккупированном Севастополе люди не пришли на празднование российского "дня защитника отечества": видео

Однако оккупационным властям удалось организовать празднование "дня защитника отечества" в Симферополе. В центре города у здания правительства оккупированного Крыма выставили спасательную и пожарную технику из России.

23 февраля – почему это не праздник: смотрите видео