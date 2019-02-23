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      У Севастополі провалилось святкування російського 23 лютого: відео

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      Люди не прийшли на святкування російського 23 лютого
      Люди не прийшли на святкування російського 23 лютого / govoritmoskva.ru

      Влада Російської Федерації в окупованому Севастополі запланувала масштабне святкування російського "дня захисника вітчизни". Однак на подію замість очікуваних тисячі людей, прийшли лише десятки.

      Як повідомляє радіостанція "Говорит Москва", влада РФ запланувала заходи на честь п'ятої річниці так званої "Російської весни" і п'ятиріччя анексії Криму Росією.

      Читайте також: 23 лютого: прихована ганьба Радянського Союзу

      Кореспондент радіостанції сказав, що до традиційного маршу зазвичай приєднується тисячі людей, однак, цього року він виявився вкрай нечисленним. А також заявив, що у всьому винні сильний вітер і мінусова температура, яка незвична для окупованого Криму. 

      У окупованому Севастополі люди не прийшли на святкування російського "дня захисника вітчизни": відео

      У Сімферополі окупаційній владі вдалось організувати святкування "дня захисника вітчизни". У центрі міста біля будівлі уряду окупованого Криму виставили рятувальну та пожежну техніку із Росії. Однак і там жителі ігнорують старання влади. 

      23 лютого – чому це не свято: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Новини Росії СРСР Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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