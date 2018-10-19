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      В школу – без мобильного: в Украине продолжается эксперимент по запрету гаджетов

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      Идею "школы без гаджетов" поддержали немцы вслед за французами, которые еще с сентября 2018 на законодательном уровне запретили школьникам пользоваться мобильными телефонами как во время уроков, так и на переменах – ведь считают, что гаджеты вредят развитию детей. Чтобы проверить, действительно ли это так, некоторые украинские школы решили провести эксперимент.

      Уже год ученики одной из школ Ужгорода практикуют жизнь без гаджетов. Перед началом уроков дети направляются в класс, чтобы положить свой мобильный телефон в специальную коробку.

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      Светлана Фесенко, директор школы, заверила: "Некоторые страны уже прошли через этот бум мобильных телефонов и увидели, насколько уменьшается общение детей между собой". Чтобы такое общение развивалось – без телефонов и ученики на переменах. Для развлечений в коридорах им обустроили игровую зону.

      Мы пытались как-то помочь учителям справиться с проблемой телефонов: поискали опыт других стран, других школ. Так и родилась эта идея,
      – объяснила мать школьника Елена Корольчук.

      Франция – одна из стран, которые имеют соответствующий опыт. С сентября 2018 года там ученики больше не могут пользоваться смартфонами. И не только во время занятий, как это было последние восемь лет, но и на переменах и во время обеда. Так правительство пытается защитить миллионы детей от телефонной зависимости. А еще это один из методов борьбы с буллингом, травлей среди подростков.

      Ужгород

      Перед уроками ученики оставляют телефоны в специальном боксе

      А вот в Германии такой запрет действует пока только в Баварии, однако правительство хочет ввести запрет по всей стране – 90% населения поддерживает эту идею. Психологи отмечают: чтобы учитель и директор не были таким себе плохим полицейским, который отбирает телефон, сначала нужно поработать с родителями, чтобы они объясняли детям, что телефон не является развлечением.

      Ужгород

      А сам бокс с телефонами закрывают в надежном сейфе

      Кстати, в Украине подобный закон тоже был, однако в 2014 году с началом образовательной реформы его отменили.

      Министр Лилия Гриневич говорила, что не видит оснований для централизованного решения такого вопроса. Оно должно решаться на уровне каждой школы,
      – заявила советник министра образования Украины Иванна Коберник.

      В Украине же от гаджетов преимущественно отказываются частные школы, и чтобы учитель не отвлекался на постоянные звонки от родителей, в школах назначают человека-коммуникатора.

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      Эксперты говорят, что негативное влияние смартфонов и социальных сетей не должен заставлять детей полностью отказываться от гаджетов. Просто необходимо использовать их разумно и дисциплинированно.

      К слову, в Киевской мэрии анонсировали проверку исправности видеонаблюдения в учебных заведениях в связи с массовым убийством в колледже в оккупированной Керчи. Журналисты 24 канала провели собственную инспекцию по киевским школам, чтобы узнать – может ли незнакомец беспрепятственно попасть в них.

      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Образование Гаджеты Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 октября
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