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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

В Штабе сообщили о горячих сутках на Донбассе

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Пророссийские оккупационные войска на Донбассе
Пророссийские оккупационные войска на Донбассе / Соцсети

За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск на Донбассе совершили 57 обстрелов позиций украинских защитников, в результате чего украинские защитники получили ранения и травмы.

Об этом говорится в традиционном отчете пресс-центра Штаба АТО.

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По словам военных, в частности, на Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП боевики обстреляли украинские укрепления в районе Павлополя.

Кроме того, как уверяют в Штабе, минометы калибра 82 миллиметра оккупанты применили по защитникам Широкиного, а гранатометы разных типов и стрелкового оружия – вблизи Авдеевки, Водяного, Гнутового, Песков, Опытного, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика. Также под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковки, Каменки, Марьинки и Верхнеторецкого, а из БМП – Гнутового, Талаковки и Пищевика.

Стрелковое оружие пророссийские оккупационные войска применили и по нашим позициям возле Широкиного, шахты Бутовка и Павлополя, а противотанковую управляемую ракету – в районе Новотроицкого.

Что касается Луганского направления, то здесь из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал наши укрепления вблизи Артемова, а из крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Луганское.

"В результате вражеского огня двое украинских защитников получили ранения. Еще один наш воин получил боевое травмирование. Пострадавшие военнослужащие оперативно доставлены в лечебные учреждения и им оказана необходимая медицинская помощь", – добавляется в сообщении.

Напомним, в ночь на 30 марта вступило в силу решение о прекращении огня на Донбассе на время пасхальных праздников.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка Новости Луганска Оружие
Источник: 24 Канал
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