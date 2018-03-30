У Штабі сповістили про гарячу добу на Донбасі

Упродовж минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ на Донбасі здійснили 57 обстрілів позицій українських захисників, в результаті чого українські захисники отримали поранення та травмування.

Про це йдеться у традиційному звіті прес-центру Штабу АТО.

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За словами військових, зокрема, на Донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП бойовики обстріляли українські укріплення в районі Павлополя.

Крім того, як переконують у Штабі, міномети калібру 82 міліметри окупанти застосували по захисниках Широкиного, а гранатомети різних типів і стрілецьку зброю – поблизу Авдіївки, Водяного, Гнутового, Пісків, Опитного, Новотроїцького, Лебединського та Піщевика. Також під вогонь з великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Талаківки, Кам’янки, Мар’їнки та Верхньоторецького, а з БМП – Гнутового, Талаківки і Піщевика.

Стрілецьку зброю проросійські окупаційні війська застосували і по наших позиціях біля Широкиного, Шахти Бутівка та Павлополя, а протитанкову керовану ракету – в районі Новотроїцького.

Щодо Луганського напрямку, то тут з гранатометів та стрілецької зброї противник обстрілював наші укріплення поблизу Артемового, а з великокаліберних кулеметів – неподалік населеного пункту Луганське.

"Унаслідок ворожого вогню два українські захисники отримали поранення. Ще один наш воїн отримав бойове травмування. Постраждалих військовослужбовців оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу", – додається у повідомленні.

Нагадаємо, уночі проти 30 березня набуло чинності рішення про припинення вогню на Донбасі на час великодніх свят.