В Швеции оживили площадь с помощью необычной скамейки: интересные фото

65-метровая скамья стала главным элементом проекта осовременивания площади в Уппсале, небольшом городке Швеции.

В 2011 году муниципалитет Уппсалы – 150-тысячного города, четвертого по величине в Швеции, – провел конкурс проектов обновления площади Форумторгет.

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Городская власть хотела привлечь больше посетителей площади и магазинов вокруг нее, усилить ее функцию как места для встреч и совместного досуга, а также активизировать сообщение между разными частями города.

Проект-победитель предусматривал три составляющие: длинную сплошную скамью-диван, мощение из темного гранита и подиум для сидения, игр и перформансов.

Строительные работы на площади длились семь лет. Скамья сделана из сплава стекла и кварца на бетонном фундаменте. Отдельные элементы выполнены из латуни.

Высота сиденья и спинки варьируется, что подходит для людей разного телосложения и роста. Спинка также имеет разный наклон – на отдельных секциях скамьи можно расслабиться полулежа.

Ночью лавка подсвечивается изнутри – мягкий теплый свет проникает сквозь полупрозрачный материал. Предусмотрено несколько схем подсветки, в частности имитирующей Северное сияние.

65-метровая скамья, разработанная местным бюро White Arkitekter, стала главным элементом ревитализации, то есть осовременивания центральной площади шведского города Уппсала, пишет ArhDaily.