У Швеції оживили площу за допомогою незвичної лавки: цікаві фото
65-метрова лава стала головним елементом проекту осучаснення площі в Уппсалі, невеличному містечку Швеції.
У 2011 році муніципалітет Уппсали – 150-тисячного міста, четвертого за розміром у Швеції, – провів конкурс проектів оновлення площі Форумторґет.
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Міська влада хотіла привабити більше відвідувачів до площі і магазинів навколо неї, підсилити її функцію, як місця для зустрічей та спільного дозвілля, а також активізувати сполучення між різними частинами міста.
Проект-переможець передбачав три складові: довгу суцільну лаву-диван, мощення з темного граніту та подіум для сидіння, ігор та перформансів.
Будівельні роботи на площі тривали сім років. Лаву зроблено зі сплаву скла і кварцу на бетонному фундаменті. Окремі елементи виконано з латуні.
Висота сидіння та спинки варіюється, що підходить для людей різної статури і зросту. Спинка також має різний нахил – на окремих секціях лави можна розслабитися напівлежачи.
Вночі лава підсвічується зсередини – м'яке тепле світло проникає крізь напівпрозорий матеріал. Передбачено кілька схем підсвітки, зокрема такої, що імітує Північне сяйво.
65-метрова лава, розроблена місцевим бюро White Arkitekter, стала головним елементом ревіталізації, тобто осучаснення, центральної площі шведського міста Уппсала, пише ArhDaily.
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