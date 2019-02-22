20:23
22 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий ворог медицини РФ. Нудний виступ Путіна
      Вєсті Кремля
      23:15, 21 лютого
      Вєсті.UA: Супергерой по-українськи. Шкідливі справи депутатів
      Вєсті.UA
      20:35, 21 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські харчові звички
      Згадати все
      14:44, 21 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      У Швеції оживили площу за допомогою незвичної лавки: цікаві фото

      123 Читать новость на русском
      У Швеції оживили площу за допомогою довжелезної лави
      У Швеції оживили площу за допомогою довжелезної лави / hmarochos.kiev.ua

      65-метрова лава стала головним елементом проекту осучаснення площі в Уппсалі, невеличному містечку Швеції.

      У 2011 році муніципалітет Уппсали – 150-тисячного міста, четвертого за розміром у Швеції, – провів конкурс проектів оновлення площі Форумторґет. 

      Читайте також: У Китаї завершується будівництво найбільшого аеропорту у світі: фото

      Міська влада хотіла привабити більше відвідувачів до площі і магазинів навколо неї, підсилити її функцію, як місця для зустрічей та спільного дозвілля, а також активізувати сполучення між різними частинами міста.

      Проект-переможець передбачав три складові: довгу суцільну лаву-диван, мощення з темного граніту та подіум для сидіння, ігор та перформансів.

      Будівельні роботи на площі тривали сім років. Лаву зроблено зі сплаву скла і кварцу на бетонному фундаменті. Окремі елементи виконано з латуні.

      Висота сидіння та спинки варіюється, що підходить для людей різної статури і зросту. Спинка також має різний нахил – на окремих секціях лави можна розслабитися напівлежачи.

      Вночі лава підсвічується зсередини – м'яке тепле світло проникає крізь напівпрозорий матеріал. Передбачено кілька схем підсвітки, зокрема такої, що імітує Північне сяйво.

      65-метрова лава, розроблена місцевим бюро White Arkitekter, стала головним елементом ревіталізації, тобто осучаснення, центральної площі шведського міста Уппсала, пише ArhDaily.

      Читайте також:

       

      blog_ava
      Що не можна говорити людині, у якої рак
      сьогодні
      3087
      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Архітектура Дизайн Швеція
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
      сьогодні , 20:00 Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
      Євгенія Мазур 18
      За кого ви вболіватимете на Оскарі: топ-6 опитувань у головних номінаціях
      сьогодні , 19:30 За кого ви вболіватимете на Оскарі: топ-6 опитувань у головних номінаціях
      90
      Тимошенко vs Порошенко: хто їх підтримує і чому
      сьогодні , 19:01 Тимошенко vs Порошенко: хто їх підтримує і чому
      Артем Овдієнко 569
      Царський палац Бойка: що відомо про нерухомість екс-регіонала
      сьогодні , 19:00 Царський палац Бойка: що відомо про нерухомість екс-регіонала
      Юлія Гілей 6450
      Підсумки тижня: смерть Лагерфельда, самотня Гага і представник України на Євробаченні
      сьогодні , 18:35 Підсумки тижня: смерть Лагерфельда, самотня Гага і представник України на Євробаченні
      467
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук