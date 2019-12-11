В Крыму оккупанты покрасили землю в зеленый цвет, чтобы не сажать газон: эпическое видео

В оккупированном Симферополе оккупанты начали вводить российские нанотехнологии. Коммунальщики должны были посадить газон, но что-то пошло не так.

Работники коммунальных служб решили упростить себе задачу, окрасив землю в зеленый цвет.

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Курьезное видео появилось в социальной сети Tik Tok.

"У нас в Симферополе красят газоны в зеленый цвет. Теперь я видел все", – подчеркнул автор видео.

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Оккупанты уже не впервые тестируют нанотехнологии в Симферополе. В 2016 году они покрасили траву в зеленый цвет перед приездом премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.



Так это выглядело в 2016 году/ Фото из соцсетей

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