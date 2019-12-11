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      У Криму окупанти пофарбували землю в зелений колір, щоб не садити газон: епічне відео

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      У Сімферополі землю пофарбували в зелений колір / Скріншот з відео

      В окупованому Сімферополі окупанти почали вводити російські нанотехнології. Комунальники мали посадити газон, але щось пішло не так.

      Працівники комунальних служб вирішили спростити собі завдання, пофарбувавши землю в зелений колір.

      Буває у Росії і таке: Біля поліклініки встановили ворота без паркану: щовечора сторож замикає їх на замок – фото

      Курйозне відео з’явилося у соціальній мережі Tik Tok.

      "У нас в Сімферополі фарбують газони у зелений колір. Тепер я бачив все", – підкреслив автор відео.

      У Криму окупанти помалювали землю в зелений колір, щоб не садити газон: дивіться відео

      Окупанти вже не вперше тестують нанотехнології у Сімферополі. У 2016 році вони пофарбували траву у зелений колір перед приїздом прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

      сімферополь крим курйози
      Так це виглядало у 2016 році/ Фото з соцмереж

      До речі: У Росії елітний позашляховик гасили лайном: епічне відео

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Курйозні новини Новини Криму Україна – Росія Анексія Криму
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