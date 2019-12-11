У Криму окупанти пофарбували землю в зелений колір, щоб не садити газон: епічне відео

В окупованому Сімферополі окупанти почали вводити російські нанотехнології. Комунальники мали посадити газон, але щось пішло не так.

Працівники комунальних служб вирішили спростити собі завдання, пофарбувавши землю в зелений колір.

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Курйозне відео з’явилося у соціальній мережі Tik Tok.

"У нас в Сімферополі фарбують газони у зелений колір. Тепер я бачив все", – підкреслив автор відео.

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Окупанти вже не вперше тестують нанотехнології у Сімферополі. У 2016 році вони пофарбували траву у зелений колір перед приїздом прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.



Так це виглядало у 2016 році/ Фото з соцмереж

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