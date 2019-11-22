В РФ возле поликлиники установили ворота без забора: вечером сторож запирает их на замок – фото
В Вологодской области в городе Череповец у здания поликлиники установили ворота с замком. Но забора, ограждающего территорию, нет.
Местный житель Сергей рассказал изданию "Север.Реалии", сторож каждый вечер запирает ворота, а утром открывает замок.
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Местные жители начали публиковать в соцсетях мемы, где у ворот стоят таблички "Осторожно: мины !!!"
В вологодском отделении Северной железной дороги сообщили, что забор готов, но пока не согласован архитектурным отделом Администрации города.
Сторож каждый вечер запирает ворота на замок / фото из соцсетей
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