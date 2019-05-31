В следующий раз на СНБО обсудят ситуацию на Донбассе

Следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины будет посвящено ситуации на Донбассе и проблемам в регионе, которые существуют в связи с боевыми действиями.

"Первое полноценное заседание (СНБО) будет посвящено проблемам на Востоке, с войной на Востоке нашей страны", – сказал секретарь СНБО Александр Данилюк по итогам заседания СНБО.

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Он также отметил, что встреча членов СНБО, которая состоялась 31 мая в Администрации Президента, не была заседанием, а проходила в новом формате.

"Это был новый формат, совещание", – сказал Данилюк.

Секретарь СНБО не назвал дату проведения заседания по Донбассу, однако сообщил, что следующее после него заседание будет посвящено проблемам в энергетике.

31 мая на первой встрече СНБО под председательством президента Владимира Зеленского обсудили вопросы энергетической безопасности и проблемы угольной отрасли.

Зеленский ранее утвердил новый состав СНБО: он вывел из состава экс-секретаря Александра Турчинова, экс-главу Генштаба ВСУ Виктора Муженко, экс-главу АП Игоря Райнина и министра информационной политики Юрия Стеця.

Взамен в состав СНБО вошли:

Иван Баканов – первый заместитель председателя Службы безопасности – начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ,

Андрей Богдан – глава Администрации президента,

Александр Данилюк – секретарь СНБО,

Оксана Маркарова – министр финансов,

Вадим Пристайко – заместитель главы АП,

Руслан Рябошапка – заместитель главы АП,

Руслан Хомчак – начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ.

Чем занимается СНБО?

Координирует и контролирует работу органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решения СНБО вводятся в действие указами президента. Функции СНБО: внесение предложений президенту по реализации основ внутренней и внешней политики в сфере национальной безопасности и обороны; координация и контроль за работой органов исполнительной власти в сфере нацбезопасности и обороны в мирное время, в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины.