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      В следующий раз на СНБО обсудят ситуацию на Донбассе

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      Данилюк анонсировал, что темой следующего заседания СНБО будет ситуация на Донбассе
      Данилюк анонсировал, что темой следующего заседания СНБО будет ситуация на Донбассе / Ua.krymr.com

      Следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины будет посвящено ситуации на Донбассе и проблемам в регионе, которые существуют в связи с боевыми действиями.

      "Первое полноценное заседание (СНБО) будет посвящено проблемам на Востоке, с войной на Востоке нашей страны", – сказал секретарь СНБО Александр Данилюк по итогам заседания СНБО.

      Читайте также: Какие изменения произойдут в СНБО: заявление новоназначенного секретаря Данилюка

      Он также отметил, что встреча членов СНБО, которая состоялась 31 мая в Администрации Президента, не была заседанием, а проходила в новом формате.

      "Это был новый формат, совещание", – сказал Данилюк.

      Секретарь СНБО не назвал дату проведения заседания по Донбассу, однако сообщил, что следующее после него заседание будет посвящено проблемам в энергетике.

      31 мая на первой встрече СНБО под председательством президента Владимира Зеленского обсудили вопросы энергетической безопасности и проблемы угольной отрасли.

      Зеленский ранее утвердил новый состав СНБО: он вывел из состава экс-секретаря Александра Турчинова, экс-главу Генштаба ВСУ Виктора Муженко, экс-главу АП Игоря Райнина и министра информационной политики Юрия Стеця.

      Взамен в состав СНБО вошли:

      • Иван Баканов – первый заместитель председателя Службы безопасности – начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ,
      • Андрей Богдан – глава Администрации президента,
      • Александр Данилюк – секретарь СНБО,
      • Оксана Маркарова – министр финансов,
      • Вадим Пристайко – заместитель главы АП,
      • Руслан Рябошапка – заместитель главы АП,
      • Руслан Хомчак – начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ.

      Чем занимается СНБО?
      Координирует и контролирует работу органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решения СНБО вводятся в действие указами президента. Функции СНБО: внесение предложений президенту по реализации основ внутренней и внешней политики в сфере национальной безопасности и обороны; координация и контроль за работой органов исполнительной власти в сфере нацбезопасности и обороны в мирное время, в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины.

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      Теги: Александр Данилюк Новости Украины Новости политики Война на Донбассе СНБО
      Источник: 24 канал
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