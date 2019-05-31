Наступного разу на РНБО обговорять ситуацію на Донбасі

Наступне засідання Ради національної безпеки і оборони України буде присвячене ситуації на Донбасі і проблемам у регіоні, які існують у зв'язку з бойовими діями.

"Перше повноцінне засідання (РНБО) буде присвячене проблемам на Сході, з війною на Сході нашої країни", – сказав секретар РНБО Олександр Данилюк за підсумками засідання РНБО.

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Він також зазначив, що зустріч членів РНБО, що відбулася 31 травня в Адміністрації Президента, не була засіданням, а проходила в новому форматі.

"Це був новий формат, нарада", – сказав Данилюк.

31 травня на першій зустрічі РНБО під головуванням президента Володимира Зеленського обговорили питання енергетичної безпеки та проблеми вугільної галузі.

Зеленський раніше затвердив новий склад РНБО: він вивів зі складу екс-секретаря Олександра Турчинова, екс-главу Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, екс-главу АП Ігоря Райніна та міністра інформаційної політики Юрія Стеця.

Натомість до складу РНБО увійшли:

Іван Баканов – перший заступник голови Служби безпеки - начальник головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ,

Андрій Богдан – глава Адміністрації президента ,

Олександр Данилюк – секретар РНБО,

Оксана Маркарова – міністр фінансів,

Вадим Пристайко – заступник глави АП,

Руслан Рябошапка – заступник глави АП,

Руслан Хомчак – начальник Генштабу – головнокомандувач ЗСУ.

Чим займається РНБО? Координує і контролює роботу органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБО вводяться в дію указами президента. Функції РНБО: внесення пропозицій президенту щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони; координація та контроль за роботою органів виконавчої влади у сфері нацбезпеки і оборони в мирний час, в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.