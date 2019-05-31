18:56
31 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни не довіряють Путіну. Літаюче таксі по-російськи
      Вєсті Кремля
      22:09, 30 травня
      Вєсті.UA: Навіщо Зеленському Саакашвілі. План по поверненню Януковича
      Вєсті.UA
      20:57, 30 травня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Наступного разу на РНБО обговорять ситуацію на Донбасі

      55 Читать новость на русском
      Данилюк анонсував, що темою наступного засідання РНБО буде ситуація на Донбасі
      Данилюк анонсував, що темою наступного засідання РНБО буде ситуація на Донбасі / Ua.krymr.com

      Наступне засідання Ради національної безпеки і оборони України буде присвячене ситуації на Донбасі і проблемам у регіоні, які існують у зв'язку з бойовими діями.

      "Перше повноцінне засідання (РНБО) буде присвячене проблемам на Сході, з війною на Сході нашої країни", – сказав секретар РНБО Олександр Данилюк за підсумками засідання РНБО.

      Читайте також: Які зміни відбудуться у РНБО: заява новопризначеного секретаря Данилюка

      Він також зазначив, що зустріч членів РНБО, що відбулася 31 травня в Адміністрації Президента, не була засіданням, а проходила в новому форматі.

      "Це був новий формат, нарада", – сказав Данилюк.

      31 травня на першій зустрічі РНБО під головуванням президента Володимира Зеленського обговорили питання енергетичної безпеки та проблеми вугільної галузі.

      Зеленський раніше затвердив новий склад РНБО: він вивів зі складу екс-секретаря Олександра Турчинова, екс-главу Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, екс-главу АП Ігоря Райніна та міністра інформаційної політики Юрія Стеця.

      Натомість до складу РНБО увійшли:

      • Іван Баканов – перший заступник голови Служби безпеки - начальник головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ,
      • Андрій Богдан – глава Адміністрації президента ,
      • Олександр Данилюк – секретар РНБО,
      • Оксана Маркарова – міністр фінансів,
      • Вадим Пристайко – заступник глави АП,
      • Руслан Рябошапка – заступник глави АП,
      • Руслан Хомчак – начальник Генштабу – головнокомандувач ЗСУ.

      Чим займається РНБО? Координує і контролює роботу органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБО вводяться в дію указами президента. Функції РНБО: внесення пропозицій президенту щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони; координація та контроль за роботою органів виконавчої влади у сфері нацбезпеки і оборони в мирний час, в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.

      blog_ava
      Як і коли українські клуби стартуватимуть у Лізі чемпіонів та Лізі Європи: дати
      сьогодні
      5071
      Теги: Новини України Новини політики РНБО Олександр Данилюк Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому трибунал не визнав полон наших моряків військовим конфліктом, – заступник міністра юстиції
      сьогодні , 18:10 Чому трибунал не визнав полон наших моряків військовим конфліктом, – заступник міністра юстиції
      Ірина Поліщук 3243
      Як знищити Росію, – план Rand Corporation
      сьогодні , 17:25 Як знищити Росію, – план Rand Corporation
      Світові Медіа 965
      По 73 гривны за доллар: зачем Коломойский предлагает Зеленскому объявить дефолт
      сьогодні , 16:30 По 73 гривны за доллар: зачем Коломойский предлагает Зеленскому объявить дефолт
      Сергій Фурса 1481
      Що дає Україні зміна статусу Керченської протоки, – екс-міністр закордонних справ Огризко
      сьогодні , 16:25 Що дає Україні зміна статусу Керченської протоки, – екс-міністр закордонних справ Огризко
      Ірина Поліщук 2268
      Украина не замерзнет без российского газа
      сьогодні , 15:13 Украина не замерзнет без российского газа
      Злой Одессит 3185
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук