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      В "Слуге народа" объяснили, почему впервые не собрали большинство для голосования

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      Верховная Рада
      Верховная Рада / 24 канал

      Новая Верховная Рада впервые с начала своей каденции не смогла собрать 226 голосов для принятия решения. Это произошло во время голосования о рассмотрении законопроекта об управлении безопасностью автомобильных дорог по сокращенной процедуре.

      Эту ситуацию в программе "Политическая анатомия" проккоментировал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура. Он отметил, что это технический сбой и никаких разногласий в партии нет.

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      "Сделали выводы, что надо быть дисциплинированнее и все. Потому что комментарии комментариями, при всем уважении к журналистам, однако бывает, что они задерживают нас. И вот этого количества голосов не хватило, чтобы принять этот вопрос", – добавил депутат.

      Также он добавил, что некоторые ехали со встреч с американскими партнерами и попали в пробки.

      У нас есть единодушие и можно посмотреть это по всем остальным голосованиям,
      – отметил Александр Качура.

      Также эту ситуацию прокомментировал народный депутат из партии "Голос" Роман Лозинский, который вступился за своего коллегу.

      Чтобы понять в чем дело, можно глянуть на табло голосования. Там же не высветилось половина фракции красным или желтым. Там четко было видно, что их не было в зале. Динамика внутри циркулирует такая, что иногда, не успеваешь на все 100% голосований,
      – подчеркнул Лозинский.

      Депутаты-мажоритарщики от "Слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук кнопкодавили в парламенте. Литвиненко голосовал 3 сентября за своего коллегу Александра Скичко. Копанчук кнопкодавила в парламенте 11 сентября, голосуя вместо однопартийца Вячеслава Рублева.

      Кроме того, 10 сентября в Раде на кнопкодавстве попался внефракционный нардеп и мажоритарщик-самовыдвиженец из Донетчины Александр Ковалев.

      Видео ток-шоу "Политическая анатомия":

       

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Партия Голос Слуга народа
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