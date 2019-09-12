23:15
12 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Фільм "Пила" по-російськи. Рогозін почав економити
      Вєсті Кремля
      21:16, 11 вересня
      Вєсті.UA: Кріпак Аваков слухається Зеленського. Нечисельне військо Порошенка
      Вєсті.UA
      19:39, сьогодні
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, 11 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА

      У "Слузі народу" пояснили, чому вперше не зібрали більшість для голосування

      307 Читать новость на русском
      Верховна Рада
      Верховна Рада / 24 канал

      Нова Верховна Рада вперше з початку своєї каденції не змогла назбирати 226 голосів для ухвалення рішення. Це сталося під час голосування про розгляд законопроєкту про управління безпекою автомобільних доріг за скороченою процедурою.

      Цю ситуацію в програмі "Політична анатомія" пояснив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура. Він зазначив, що це технічний збій і ніяких розбіжностей в партії нема.

      Читайте також: Парламент планує перейти на електронний документообіг

      "Зробили висновки, що треба бути дисциплінованіше і все. Тому що коментарі коментарями, при всій повазі до журналістів, проте буває, що вони затримують нас. І от цієї кількості голосів й не вистачило, щоб прийняти це питання", – додав депутат.

      Він додав, що деякі їхали із зустрічей з американськими партнерами і потрапили у затори.

      У нас є одностайність і можна подивитися це по всіх інших голосуваннях,
      – наголосив Олександр Качура.

      Також цю ситуацію прокоментував народний депутат з партії "Голос" Роман Лозинський, який заступився за свого колегу.

      Щоб зрозуміти у чому справа, можна глянути на табло голосування. Там же не висвітилося половина фракції червоним чи жовтим. Там чітко було видно, що їх не було в залі. Динаміка всередині циркулює така, що іноді, не встигаєш на всі 100% голосувань,
      – підкреслив Лозинський.

      Депутати-мажоритарники від "Слуги народу" Сергій Литвиненко і Олена Копанчук кнопкодавили в парламенті. Литвиненко голосував 3 вересня за свого колегу Олександра Скічка. Копанчук кнопкодавила у парламенті 11 вересня, голосуючи замість однопартійця В’ячеслава Рубльова.

      Окрім того, 10 вересня у Раді на кнопкодавстві попався позафракційний нардеп і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.

      Відео ток-шоу "Політична анатомія":

       

      blog_ava
      Дубінський прийшов у Раду в футболці з матюком Порошенка: фото 18+
      сьогодні
      17294
      Теги: Новини України Верховна Рада Слуга народу Партія Голос
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 12 вересня: втрати на Донбасі і нове відтермінування для євробляхерів
      сьогодні , 22:25 Головні новини 12 вересня: втрати на Донбасі і нове відтермінування для євробляхерів
      583
      Иск против России в ЕСПЧ, политика "новых крымских" и возвращение лихих 90-х: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Иск против России в ЕСПЧ, политика "новых крымских" и возвращение лихих 90-х: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 275
      Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      сьогодні , 09:30 Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      1365
      Місія МВФ в Україні: що потрібно знати про роботу із Фондом та його кредити
      сьогодні , 21:01 Місія МВФ в Україні: що потрібно знати про роботу із Фондом та його кредити
      Євгенія Мазур 472
      Третій пішов: як звільнення Болтона вплине на політику США щодо України та світу
      сьогодні , 20:01 Третій пішов: як звільнення Болтона вплине на політику США щодо України та світу
      Світлана Попова 1376
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук