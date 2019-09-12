У "Слузі народу" пояснили, чому вперше не зібрали більшість для голосування

Нова Верховна Рада вперше з початку своєї каденції не змогла назбирати 226 голосів для ухвалення рішення. Це сталося під час голосування про розгляд законопроєкту про управління безпекою автомобільних доріг за скороченою процедурою.

Цю ситуацію в програмі "Політична анатомія" пояснив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура. Він зазначив, що це технічний збій і ніяких розбіжностей в партії нема.

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"Зробили висновки, що треба бути дисциплінованіше і все. Тому що коментарі коментарями, при всій повазі до журналістів, проте буває, що вони затримують нас. І от цієї кількості голосів й не вистачило, щоб прийняти це питання", – додав депутат.

Він додав, що деякі їхали із зустрічей з американськими партнерами і потрапили у затори.

У нас є одностайність і можна подивитися це по всіх інших голосуваннях,

– наголосив Олександр Качура.

Також цю ситуацію прокоментував народний депутат з партії "Голос" Роман Лозинський, який заступився за свого колегу.

Щоб зрозуміти у чому справа, можна глянути на табло голосування. Там же не висвітилося половина фракції червоним чи жовтим. Там чітко було видно, що їх не було в залі. Динаміка всередині циркулює така, що іноді, не встигаєш на всі 100% голосувань,

– підкреслив Лозинський.

Депутати-мажоритарники від "Слуги народу" Сергій Литвиненко і Олена Копанчук кнопкодавили в парламенті. Литвиненко голосував 3 вересня за свого колегу Олександра Скічка. Копанчук кнопкодавила у парламенті 11 вересня, голосуючи замість однопартійця В’ячеслава Рубльова.

Окрім того, 10 вересня у Раді на кнопкодавстві попався позафракційний нардеп і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов .

Відео ток-шоу "Політична анатомія":