В "Слуге народа" официально нет ни одного работника

Партия "Слуга народа" официально не нанимала людей на работу и не тратила денег на заработную плату.

Этот факт выявили в Комитете избирателей Украины со ссылкой на финансовый отчет партий.

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"Слуга народа" – это единственная политическая партия без работников. К примеру, в "Батькивщине" официально работает 73 человека, в "Европейской Солидарности" – 46 работников, в "Голосе" – лишь 3. А больше всего людей в штате партии "Самопомич" – 264.

В комитете избирателей отметили, что не может партия работать исключительно за счет волонтерских сил без бухгалтера, охраны, секретаря и сотрудников пресс-службы.

Справка! Политическая сила "Слуга народа" была зарегистрирована как партия в марте 2016 года. В Верховной Раде фракция является монобольшинством и после парламентских выборов насчитывала 252 депутата. Однако после ряда скандалов с депутатами Анной Скороход, Антоном Поляковым и Романом Иванисовым, нардепов в партии стало меньше.



Сколько депутатов работает официально / Инфографика 24 канала