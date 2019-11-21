У "Слузі народу" офіційно немає жодного працівника

Партія "Слуга народу" офіційно не наймала жодної людини на роботу та не витрачала грошей на заробітну плату.

Цей факт виявили у Комітеті виборців України із посиланням на фінансовий звіт партій.

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"Слуга народу" – це єдина політична партія без працівників. До прикладу, у "Батьківщині" офіційно працює 73 людини, у "Європейській Солідарності" – 46 працівників, у "Голосі" – лише 3. А найбільше людей у штаті партії "Самопоміч" – 264.

У комітеті виборців зазначили, що не може партія працювати винятково коштом волонтерських сил без бухгалтера, охорони, секретаря та працівників пресслужби.

Довідка! Політична сила "Слуга народу" була зареєстрована як партія у березні 2016 року. У Верховній Раді фракція є монобільшістю та після парламентських виборів налічувала 252 депутати. Однак після низки скандалів з депутатами Анною Скороход, Антоном Поляковим та Романом Іванісовим, нардепів у партії стало менше.



Скільки депутатів працює офіційно / Інфографіка 24 каналу