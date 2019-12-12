В "Слуге народа" прокомментировали продолжение особого статуса Донбасса

Верховная Рада продлила на год закон об особом статуc Донбасса. В "Слуге народа" считают, что непродление его действия со стороны Украины означало бы ее односторонний и несогласованный выход из минских договоренностей.

Об этом в программе "Политанатомия" на 24 канале сообщила народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

Интересно! Зачем продолжили закон об особом статусе Донбасса

Что предусматривает действующий закон об особом статусе Донбасса

Официальное название закона – "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Он был принят в 2014 году сроком на 3 года. Но с 2017 года парламент трижды продолжал действие закона на год.

Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Почему "Слуга народа" поддержала продление действия закона

Роксолана Пидласа подчеркнула, что невозможно рассматривать закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе отдельно от минского процесса. И подчеркнула, что Минск не устраивает "слуг народа".

Наша фракция и команда президента видят все недостатки Минска и все проблемы, которые туда заложены. То, что Путин так активно поддерживает Минск и возражает против его пересмотра, лишь подтверждает эту мысль,

– заверила нардепка.

И подчеркнула, что эти договоренности уж достались новой власти в наследство от предыдущей команды.

Поэтому у нас как у цивилизованной страны нет другого выхода, чем выполнять их до того момента, пока всем нашим международным партнерам не станет очевидно, что именно Путин занимает очень неконструктивную позицию, не выполняет минских договоренностей, поэтому дальнейший диалог невозможен.

Важно! Подытоживая саммит в Париже, Ангела Меркель отметила, что через четыре месяца лидеры "нормандской четверки" встретятся снова, а до этого советники и министры будут готовить условия для этого и для проведения местных выборов на Донбассе в частности.

Депутат отметила: "Сейчас мы четыре месяца выполняем взятые на себя обязательства. В частности, это продолжение действия закона об особом статусе Донбасса. От Путина мы ожидаем цивилизованного разведения войск на трех новых участках, без пролития крови".



Встреча "нормандской четверки" в Париже

"Также ожидаем, что он (Путин – 24 канал) побудит свои марионеточные республики осуществить обмен пленными в формате "всех на всех", – добавила Пидласа.

Важно вспомнить, что сказал президент Зеленский. Что даже формула Штайнмайера может быть инкорпорирована в украинское законодательство, если будут шаги навстречу от Путина. В противном случае, Украина не будет бесконечно идти на уступки,

– отметила "слуга народа".

Депутат подчеркнула, что будет разрабатываться и новый закон об особенностях местного самоуправления.

Что могут изменить в новом законе?

Зеленский анонсировал, что закон о временном статусе Донбасса должен стать постоянным, а также содержать положения формулы Штайнмайера. Предусматривать вывод всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. Только после этого в ОРДЛО можно будет провести выборы.

"Когда в октябре 2018 года продолжали действие этого закона на один год, это происходило совершенно открыто и, можно сказать, формально. В этом году для нас его продолжение так же является некоторой формальностью, традицией, ритуалом", – пояснила Пидласа.