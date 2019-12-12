В "Слузі народу" прокоментували продовження особливого статусу Донбасу

Верховна Рада продовжила на рік закон про особливий статуc Донбасу. В "Слузі народу" вважають, що непродовження його дії з боку України означало б її односторонній та непогоджений вихід з мінських домовленостей.

Про це у програмі "Політанатомія" на 24 каналі повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа.

Цікаво! Навіщо продовжили закон про особливий статус Донбасу

Що передбачає чинний закон про особливий статус Донбасу

Офіційна назва закону – "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Він був ухвалений у 2014 році терміном на 3 роки. Але з 2017 року парламент тричі продовжував дію закону на рік.

Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Чому "Слуга народу" підтримала продовження дії закону

Роксолана Підласа наголосила, що неможливо розглядати закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі окремо від мінського процесу. Й підкреслила, що Мінськ не влаштовує "слуг народу".

Наша фракція і команда президента бачать всі недоліки Мінську й усі проблеми, які туди закладені. Те, що Путін так активно підтримує Мінськ і заперечує проти його перегляду, лише підтверджує цю думку,

– запевнила нардепка.

Й наголосила, що ці домовленості вже ж дісталися новій владі у спадок від попередньої команди.

Тож ми як цивілізована країна не маємо іншого виходу, ніж виконувати їх до того моменту, поки всім нашим міжнародним партнерам не стане очевидно, що саме Путін займає максимально неконструктивну позицію, не виконує мінських домовленостей, тож подальший діалог неможливий.

Важливо! Підсумовуючи саміт у Парижі, Ангела Меркель зазначила, що через чотири місяці лідери "нормандської четвірки" зустрінуться знову, а до того радники й міністри готуватимуть умови для цього й для проведення місцевих виборів на Донбасі зокрема.

Депутатка зазначила: "Наразі ми чотири місяці виконуємо взяті на себе зобов'язання. Зокрема, це продовження дії закону про особливий статус Донбасу. Від Путіна ми очікуємо цивілізованого розведення військ на трьох нових ділянках, без пролиття крові".



Зустріч "нормандської четвірки" в Парижі

"Також очікуємо, що він (Путін, – 24 канал) спонукає свої маріонеткові республіки здійснити обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", – додала Підласа.

Важливо згадати, що сказав президент Зеленський. Що навіть формула Штайнмаєра може бути інкорпорована в українське законодавство, якщо будуть кроки назустріч від Путіна. В іншому випадку, Україна не буде безкінечно йти на поступки,

– наголосила "слуга народу".

Депутатка підкреслила, що буде розроблятися й новий закон про особливості місцевого самоврядування.

Що можуть змінити в новому законі? Зеленський анонсував, що закон про тимчасовий статус Донбасу має стати постійним, а також містити положення формули Штайнмаєра. Передбачатиме виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України. Лише після цього в ОРДЛО можна буде провести вибори.

"Коли у жовтні 2018 року продовжували дію цього закону на один рік, це відбувалося абсолютно відкрито й, можна сказати, формально. Цьогоріч для нас його продовження також є певною формальністю, традицією, ритуалом", – пояснила Підласа.