21:53
12 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ернст руйнує російську пропаганду. Улюблена книга Путіна
      Вєсті Кремля
      21:14, 11 грудня
      Вєсті.UA: Про що Зеленський говорив з Путіним. Бої без правил у Раді
      Вєсті.UA
      20:27, 11 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      В "Слузі народу" прокоментували продовження особливого статусу Донбасу

      1361
      "Слуга народу" Роксолана Підласа / sluga-narodu.com

      Верховна Рада продовжила на рік закон про особливий статуc Донбасу. В "Слузі народу" вважають, що непродовження його дії з боку України означало б її односторонній та непогоджений вихід з мінських домовленостей.

      Про це у програмі "Політанатомія" на 24 каналі повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа.

      Цікаво! Навіщо продовжили закон про особливий статус Донбасу

      Що передбачає чинний закон про особливий статус Донбасу

      Офіційна назва закону – "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Він був ухвалений у 2014 році терміном на 3 роки. Але з 2017 року парламент тричі продовжував дію закону на рік.

      Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

      Чому "Слуга народу" підтримала продовження дії закону

      Роксолана Підласа наголосила, що неможливо розглядати закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі окремо від мінського процесу. Й підкреслила, що Мінськ не влаштовує "слуг народу".

      Наша фракція і команда президента бачать всі недоліки Мінську й усі проблеми, які туди закладені. Те, що Путін так активно підтримує Мінськ і заперечує проти його перегляду, лише підтверджує цю думку,
      – запевнила нардепка.

      Й наголосила, що ці домовленості вже ж дісталися новій владі у спадок від попередньої команди.

      Тож ми як цивілізована країна не маємо іншого виходу, ніж виконувати їх до того моменту, поки всім нашим міжнародним партнерам не стане очевидно, що саме Путін займає максимально неконструктивну позицію, не виконує мінських домовленостей, тож подальший діалог неможливий.

      Важливо! Підсумовуючи саміт у Парижі, Ангела Меркель зазначила, що через чотири місяці лідери "нормандської четвірки" зустрінуться знову, а до того радники й міністри готуватимуть умови для цього й для проведення місцевих виборів на Донбасі зокрема.

      Депутатка зазначила: "Наразі ми чотири місяці виконуємо взяті на себе зобов'язання. Зокрема, це продовження дії закону про особливий статус Донбасу. Від Путіна ми очікуємо цивілізованого розведення військ на трьох нових ділянках, без пролиття крові".

      Зустріч
      Зустріч "нормандської четвірки" в Парижі

      "Також очікуємо, що він (Путін, – 24 канал) спонукає свої маріонеткові республіки здійснити обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", – додала Підласа.

      Важливо згадати, що сказав президент Зеленський. Що навіть формула Штайнмаєра може бути інкорпорована в українське законодавство, якщо будуть кроки назустріч від Путіна. В іншому випадку, Україна не буде безкінечно йти на поступки,
      – наголосила "слуга народу".

      Депутатка підкреслила, що буде розроблятися й новий закон про особливості місцевого самоврядування.

      Що можуть змінити в новому законі? Зеленський анонсував, що закон про тимчасовий статус Донбасу має стати постійним, а також містити положення формули Штайнмаєра. Передбачатиме виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України. Лише після цього в ОРДЛО можна буде провести вибори. 

      "Коли у жовтні 2018 року продовжували дію цього закону на один рік, це відбувалося абсолютно відкрито й, можна сказати, формально. Цьогоріч для нас його продовження також є певною формальністю, традицією, ритуалом", – пояснила Підласа.

      У вбивстві Павла Шеремета підозрюють 5 осіб: імена
      сьогодні
      14193
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Війна на Донбасі Окуповані території
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:53 "Динамо" сенсаційно не обіграло "Лугано" та вилетіло з Ліги Європи: відео
      Ігор Саджениця 598
      сьогодні , 21:16 Допінговий скандал: чому санкції WADA проти РФ ще нічого не вирішують
      219
      сьогодні , 20:05 Найкращі ігри 2019 року: рейтинг Техно 24
      Михайло Года 133
      сьогодні , 19:35 Вбивство Шеремета: хто така Яна Дугарь та як вона причетна до справи
      Євгенія Мазур 2445
      сьогодні , 19:11 Політика та кримінал: найгучніші арешти 2019 року
      388
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук