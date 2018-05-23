В Солнечной системе обнаружили уникальный астероид

Астрономам удалось обнаружить первый астероид, который прилетел из межзвездного пространства в Солнечную систему и остался здесь. Сейчас это небесное тело находится на орбите Юпитера.

Об этом пишет издание N+1.

Астрономы под руководством Фати Намуни из Университета Лазурного берега выяснили, что 2,1-километровый астероид (514107) 2015 BZ509 мог прилететь из "внешнего" космоса.

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Сначала специалисты заметили, что в отличие от большинства троянских астероидов Юпитера, 2015 BZ509 вращается вокруг Солнца по ретроградной орбите, то есть движется в противоположную сторону.

"Если бы 2015 BZ509 был рожден в нашей системе, он должен был двигаться в том же направлении, что и другие планеты и астероиды, появившиеся с первичного облака газа и пыли", – заявил Намуни.

Поэтому ученые провели симуляцию, и определили как менялась траектория полета 2015 BZ509 за всю историю существования Солнечной системы.

Правда, это уже не первый астероид, прилетевший с "извне". В прошлом году астронавты впервые обнаружили межзвездный астероид Оумуамуа, прилетевший из-за пределов нашей планетной системы. Но он не задержался в Солнечной системе, в отличие от астероида 2015 BZ509. В этом и заключается его уникальность, он не просто залетел в Солнечную систему, но и остался в ней.