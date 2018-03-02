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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В США отреагировали на новые российские ракеты, которыми хвастался Путин

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Пентагон
Пентагон / Фото из открытых источников

Новые российские ракеты не испугали Соединенные Штаты, их разведка знала давно об этом оружии.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы долго наблюдаем за Россией. Мы не удивлены", – заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

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Кроме того в Госдепе обвинили Кремль в нарушении договора о нераспространении ракет средней и малой дальности, которого Россия не придерживается с 2014 года.

"Некоторые из вооружений не соответствуют Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что особенно нас беспокоит. РФ не соблюдает договор РСМД с 2014 года, разрабатывая ракеты средней дальности наземного базирования и крылатые ракеты, прямо нарушая договор", – подчеркнула пресс-секретарь Государственного департамента Гедер Науэрт.

Напомним, вчера в своем 14 обращении к парламенту Путин 45 минут пугал Запад новым российским вооружением.

Теги: Новости России Новости политики Новости США Оружие Пентагон
Источник: 24 Канал
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