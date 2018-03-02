В США отреагировали на новые российские ракеты, которыми хвастался Путин
Новые российские ракеты не испугали Соединенные Штаты, их разведка знала давно об этом оружии.
Об этом сообщает Reuters.
"Мы долго наблюдаем за Россией. Мы не удивлены", – заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.
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Кроме того в Госдепе обвинили Кремль в нарушении договора о нераспространении ракет средней и малой дальности, которого Россия не придерживается с 2014 года.
"Некоторые из вооружений не соответствуют Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что особенно нас беспокоит. РФ не соблюдает договор РСМД с 2014 года, разрабатывая ракеты средней дальности наземного базирования и крылатые ракеты, прямо нарушая договор", – подчеркнула пресс-секретарь Государственного департамента Гедер Науэрт.
Напомним, вчера в своем 14 обращении к парламенту Путин 45 минут пугал Запад новым российским вооружением.