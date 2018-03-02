В США відреагували на нові російські ракети, якими хизувався Путін
Нові російські ракети не злякали Сполучені Штати Америки, їх розвідка знала давно про цю зброю.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми довго спостерігаємо за Росією. Ми не здивовані", – заявила прес-секретар Пентагону Дана Уайт.
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Крім того у Держдепі звинуватили Кремль у порушенні договору про нерозповсюдження ракет середньої і малої дальності, якого Росія не дотримується з 2014 року.
"Деякі з озброєнь не відповідають Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, що особливо нас турбує. РФ не дотримуються договору РСМД з 2014 року, розробляючи ракети середньої дальності наземного базування і крилаті ракети, прямо порушуючи договір", – наголосила речниця Державного департаменту Гедер Науерт.
Нагадаємо, вчора у своєму 14 звернені до парламенту Путін 45 хвилин лякав захід новим російським озброєнням.