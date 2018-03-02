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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В США відреагували на нові російські ракети, якими хизувався Путін

2075 Читать новость на русском
Пентагон
Пентагон / Фото з вільних джерел

Нові російські ракети не злякали Сполучені Штати Америки, їх розвідка знала давно про цю зброю.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми довго спостерігаємо за Росією. Ми не здивовані", – заявила прес-секретар Пентагону Дана Уайт.

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Крім того у Держдепі звинуватили Кремль у порушенні договору про нерозповсюдження ракет середньої і малої дальності, якого Росія не дотримується з 2014 року.

"Деякі з озброєнь не відповідають Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, що особливо нас турбує. РФ не дотримуються договору РСМД з 2014 року, розробляючи ракети середньої дальності наземного базування і крилаті ракети, прямо порушуючи договір", – наголосила речниця Державного департаменту Гедер Науерт.

Нагадаємо, вчора у своєму 14 звернені до парламенту Путін 45 хвилин лякав захід новим російським озброєнням.

Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Зброя Пентагон
Джерело: 24 Канал
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