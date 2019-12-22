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      В США собака украла рождественские игрушки для детей: забавное видео

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      Собака украла детские рождественские игрушки / cnn.com

      В полицейском участке городка Франклин штата Массачусетс служебная собака Бен украла детские рождественские игрушки. Их в участке собирали для детей из малоимущих семей.

      Полицейские собирали подарки для детей и складывали их в участке, сообщает CNN.

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      Правоохранители заметили, что игрушки стали исчезать. Вора нашли случайно. Однажды собака попала на запись камер видеонаблюдения, когда несла игрушку в зубах. Она привела полицейских к столу, под которым нашли все пропавшие подарки.

      Когда Бен увидел игрушки, он подумал, что все они принадлежат ему,
      – сказал заместитель начальника отдела Джеймс Милл.

      В США собака воровала рождественские подарки для детей: смотрите видео

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Курьезные новости Новости США Мир животных Новогодние праздники Рождество
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