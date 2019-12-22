У США собака вкрав різдвяні іграшки для дітей: кумедне відео

У поліцейському відділку містечка Франклін штату Массачусетс службовий собака Бен вкрав дитячі різдвяні іграшки. Їх у відділку збирали для дітей із незаможних родин.

Поліцейські збирали подарунки для дітей та складали їх у відділку, повідомляє CNN.

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Правоохоронці помітили, що іграшки почали зникати. Злодія знайшли випадково. Одного разу собака потрапив на запис камер відеоспостереження, коли ніс іграшку в зубах. Він привів поліцейських до стола, під яким знайшли всі зниклі подарунки.

Коли Бен побачив іграшки, він подумав, що всі вони належать йому,

– сказав заступник начальника відділу Джеймс Мілл.

У США собака крав різдвяні подарунки для дітей: дивіться відео