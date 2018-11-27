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      В Стамбуле начался синод Вселенского патриархата: какие решения нужно ожидать

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / beztabu.net

      27 ноября в Стамбуле начинается синод Вселенского патриархата, который продлится в течение трех дней.

      Об этом сообщает Радио Свобода.

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      В нем примет участие представитель Президента Украины Ростислав Павленко.

      На синоде должны принять решение об утверждении Томоса и сообщить дату заседания Объединительного собора в Украине, на котором объявят о создании единой Украинской православной церкви и выберут ее предстоятеля.

      По предварительной информации, собор должен состояться в декабре.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      13 ноября должна была состояться встреча Порошенко с епископатом УПЦ МП в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества Украинский дом. Однако епископат УПЦ МП в этот день собрался в Киево-Печерской Лавре и провел экстренное заседание синода. По результатом заседания собор епископов УПЦ МП подтвердил свою готовность к встрече с Порошенко, но на церковной территории. Президент Украины Петр Порошенко после отказа во встрече от архиереев УПЦ МП все же провел переговоры с представителями этой церкви, правда, только с теми, кто поддерживает предоставление Томоса Украине и создание Единой поместной церкви.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      Теги: Томос Единая поместная церковь Новости Украины УПЦ МП УПЦ КП Религия
      Источник: 24 Канал
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