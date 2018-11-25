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      "Проявляют верность": в РПЦ ответили на призывы Константинополя снять запрет на причастие

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      В РПЦ ответили на призывы Константинополя снять запрет на причастие
      В РПЦ ответили на призывы Константинополя снять запрет на причастие / Фото из открытых источников

      Константинопольский патриархат РПЦ призывает отменить запрет для мирян причащаться в своих храмах. Зато в РПЦ утверждает, что верующие не ходят в храмы Константинополя "из верности".

      Об этом сообщил в своем послании архиепископ Хариопольский Иоанн, экзарх православных русских церквей в Западной Европе, пишет российский "Интерфакс".

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      Архиепископ выразил призыв православных русских церквей, находящихся в юрисдикции Константинополя. По его словам, для них решение Московского патриархата о разрыве общения с Константинополем является "великим страданием".

      В нынешней ситуации наши священники и дьяконы не допускаются к сослужениям в церквях, которые принадлежат к Московскому патриархату... Но, согласно православной экклезиологии, этот запрет не может касаться мирян,
      – говорится в послании экзарха.

      Он также выражает надежду на то, что разрыв общения между двумя церквами вскоре будет преодолен.

      В РПЦ не медлили с ответом. Там заявили, что миряне Русской православной церкви избегают причащаться в храмах Константинопольского патриархата "не столько из-за опасения нарушить какой-то запрет, а проявляя верность своей церкви, которую разрывают беззаконными действиями Константинополя".

      "В конце концов, люди сами принимают решение, исходя из своей совести", – сказал изданию секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      13 ноября должна была состояться встреча Порошенко с епископатом УПЦ МП в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества Украинский дом. Однако епископат УПЦ МП в этот день собрался в Киево-Печерской Лавре и провел экстренное заседание синода. По результатом заседания собор епископов УПЦ МП подтвердил свою готовность к встрече с Порошенко, но на церковной территории. Президент Украины Петр Порошенко после отказа во встрече от архиереев УПЦ МП все же провел переговоры с представителями этой церкви, правда, только с теми, кто поддерживает предоставление Томоса Украине и создания Единой поместной церкви.

      Как разворачиваются взаимоотношения между РПЦ и Константинополем из-за предоставления Томоса Украине?
      7 сентября стало известно о том, что Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Это событие панически раскритиковали в РПЦ, назвав соответствующий шаг "вторжением на каноническую территорию Московского патриархата". Кроме того, 14 сентября с этой же причине синод РПЦ решил прекратить участие в работе структур под председательством Константинопольского патриархата.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. В РПЦ достаточно ожидаемо на это отреагировали. По словам представителей российской церкви, это "легализацией раскола" и будет иметь "печальные последствия".

      Также представители Русской православной церкви неоднократно пугали, что предоставление Томоса Украине будет сопровождаться кровопролитием и насильственным отъемом их храмов, а в Кремле пообещали "защитить интересы православных".

      По словам главы УПЦ КП Филарета, Единую поместную церковь в Украине будет создана до конца 2018 года, а те церкви, которые не примкнут к ней, должны будут называться "Русская православная церковь в Украине".

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео


      КТО ЕЩЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПОЗИЦИЮ РПЦ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОМОСА ДЛЯ УКРАИНЫ
       
      Теги: Новости политики Единая поместная церковь Томос Религия РПЦ
      Источник: 24 Канал
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