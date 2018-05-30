В столице Украины официально стартовал "Книжный Арсенал"

В среду, 30 мая, в Киеве стартовал VІII Международный фестиваль "Книжный Арсенал". Кроме традиционных презентаций новинок, бестселлеров и интеллектуальных ивентов и визуальных проектов, в этом году там привлекают внимание к украинцам, которые страдают. Так, разместили баннер с призывом освободить Олега Сенцова.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказала корреспондентка.

Читайте также: Книжный Арсенал-2018: новинки, которые нельзя пропустить

Прежде всего, "Книжный Арсенал" – это мероприятие на котором обсуждают как культурные, так и политические вопросы.

В этом году книголюбам очень повезло, ведь вышли два грандиозных перевода книг. Это издания известных американских журналистов Эн Эплбаум "Красный голод. Война Сталина с Украиной" и Майкла Вулффа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа".

В 2018 году "Книжный Арсенал" стал рекордсменом по числу писателей, которых организаторам удалось привлечь, в том числе и из-за рубежа.

Более 100 иностранных писателей из 31 страны мира приехали к нам на "Книжный Арсенал,

– отметила соорганизатор "Книжного Арсенала" Оксана Хмелевская.

Также литературное мероприятие в 2018 году имеет благородную цель. Ведь на выходе установлена фотозона с живыми растениями, в которую вмонтирован специальный счетчик. Организаторы впервые подсчитают, сколько книг приобрели посетители, и за каждую из них в Карпатах высадят дерево.