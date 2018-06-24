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В "суде" оккупированного Крыма рассмотрят условно-досрочное освобождение Балуха

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В оккупированном Крыму будут рассматривать дело Балуха
В оккупированном Крыму будут рассматривать дело Балуха / radiosvoboda.org

25 июня в Железнодорожном районном суде Симферополя будет проходить судебное заседание, на котором должны рассмотреть возможность условно-досрочного освобождения по ходатайству защиты украинского активиста Владимира Балуха.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" на своей странице в Facebook.

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При повторном рассмотрении дела судья снова проигнорировал доказательства в пользу невиновности украинца и фактах фальсификации доказательств в деле против этого,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что слушание по делу об условно-досрочном освобождении заключенного украинского патриота Владимира Балуха начнется 25 июня в 11 часов.

Напомним, 15 июня стало известно, что Владимир Балух находится в критическом состоянии. В этот день в зале суда Владимиру Балуху стало плохо, за ним приехала скорая. По словам архиепископа Климента, у Балуха был сердечный приступ во время судебного заседания. Несмотря на это, пророссийский суд в Крыму продлил арест украинского активиста еще на 2 месяца.

В чем обвинили Владимира Балуха?
8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. После аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличка "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта. Оккупационная власть Крыма обвинила Балуха в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Украинцы в плену РФ заложники
Источник: 24 Канал
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