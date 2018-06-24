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У "суді" окупованого Криму розглянуть умовно-дострокове звільнення Балуха

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В окупованому Криму розглядатимуть справу Балуха
В окупованому Криму розглядатимуть справу Балуха / radiosvoboda.org

25 червня у Залізничному районному суді Сімферополя проходитиме судове засідання, на якому повинні розглянути можливість умовно-дострокового звільнення за клопотанням захисту українського активіста Володимира Балуха.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група" на своїй сторінці у Facebook.

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При повторному розгляді справи суддя знову проігнорував докази на користь невинності  українця та факти фальсифікації доказів у справі проти нього, 
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слухання у справі про умовно-дострокове звільнення ув'язненого українського патріота Володимира Балуха розпочнеться 25 червня об 11 годині.

Нагадаємо, 15 червня стало відомо, що Володимир Балух перебуває у критичному стані. В цей день у залі суду Володимиру Балуху стало погано, по нього приїхала швидка. За словами архієпископа Климента, у Балуха був серцевий напад під час судового засідання. Попри це, проросійський суд у Криму продовжив арешт українського активіста ще на 2 місяці.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.

16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.

Теги: Новини України Новини політики заручники Українці в полоні РФ Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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