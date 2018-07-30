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В Таджикистане водитель автомобиля совершил кровавый наезд на иностранных велосипедистов: видео

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В Таджикистане водитель автомобиля совершил кровавый наезд на иностранных велосипедистов
В Таджикистане водитель автомобиля совершил кровавый наезд на иностранных велосипедистов / rferl.org

В Министерстве внутренних дел Таджикистана заявили, что кровавое нападение на иностранных велосипедистов в Хатлонской области страны может быть терактом. Окончательно же мотивы преступления должно установить следствие.

Об этом говорится на сайте "Радио Свобода".

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Водитель автомобиля совершил наезд на иностранцев, которые путешествовали по стране на велосипедах. После этого он, вместе с пассажирами автомобиля, напал на туристов с огнестрельным оружием и ножом. С места происшествия преступники скрылись.

Злоумышленники убили двух американцев, а также граждан Нидерландов и Швейцарии. Еще как минимум трое человек получили ранения и сейчас находятся в больнице.

Смотрите видео кровавого нападения на велосипедистов

29 июля правоохранителям удалось задержать одного из нападавших. Двух – ликвидировали. А 30 июля взяли под стражу еще трех человек, которых подозревают в причастности к преступной группировке, которая совершила нападение.

К слову, в столице Чили Сантьяго неизвестные люди в масках напали с ножами на трех участников марша за поддержку бесплатных и легальных абортов.

Теги: Криминальные новости Жертвы Транспорт Таджикистан
Источник: 24 канал
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