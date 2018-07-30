У Таджикистані водій автомобіля скоїв кривавий наїзд на іноземних велосипедистів: відео

У Міністерстві внутрішніх справ Таджикистану заявили, що кривавий напад на іноземних велосипедистів в Хатлонській області країни може бути терактом. Остаточно ж мотиви злочину має встановити слідство.

Про це йдеться на сайті "Радіо Свобода".

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Водій автомобіля скоїв наїзд на іноземців, які подорожували країною на велосипедах. Після цього він, разом із пасажирами автівки, напав на туристів з вогнепальною зброєю і ножем. З місця події злочинці втекли.

Зловмисники вбили двох американців, а також громадян Нідерландів і Швейцарії. Ще щонайменше троє людей зазнали поранення і наразі перебувають у лікарні.

Дивіться відео кривавого нападу на велосипедистів

29 липня правоохоронцям вдалося затримати одного з нападників. Двох – ліквідували. А 30 липня взяли під варту ще трьох чоловік, яких підозрюють у причетності до злочинного угруповання, яке скоїло напад.

До слова, у столиці Чилі Сантьяго невідомі люди у масках напали з ножами на трьох учасників маршу за підтримку безкоштовних та легальних абортів.