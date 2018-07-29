Кривавий протест у Чилі: на учасниць маршу за легалізацію абортів напали з ножами

У Столиці Чилі Сантьяго невідомі люди у масках напали з ножами на трьох учасників маршу за підтримку безкоштовних та легальних абортів.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Зазначається, що одна з жінок отримала проникаючі ножові поранення в живіт, дві інші учасниці маршу отримали ножові поранення ніг, однак загрози їхньому життю немає.

Повідомляється, що в інциденті постраждав один правоохоронець. Працівники правоохоронних органів не затримали жодного підозрюваного.

Учасники руху підозрюють у нападі членів радикальної організації, яка виступає проти абортів.

Протест почався святково, але ми відчули, як настрій змінився, коли ми дізналися, що група екстремістів виставила барикади і розкидала по землі нутрощі тварин,

– сказала член Чилійській організації проти насильства щодо жінок Антонія Орельяна.

Відповідальність за протест взяла на себе група Соціально патріотичний рух, однак члени організації заперечують свою причетність до нападу на активісток.

"Це терористичний акт представників меншини, які хочуть нас налякати", – сказала одна з учасниць маршу, яка попросила не називати її імені.

Додамо, що у низці латиноамериканських країн, включаючи Чилі, аборт вважається кримінальним злочином.