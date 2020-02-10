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      В Таиланде столкнулись два туристических катера: погибли двое детей из России – фото

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      В Таиланде столкнулись катера / thephuketnews.com

      Вблизи восточного побережья острова Пхукет, что в Таиланде, столкнулись два скоростных туристических катера. В результате аварии погибли двое детей из России, еще 22 человека ранены.

      О трагическом инциденте в Таиланде сообщает "Медуза".

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      По меньшей мере двое человек погибли и еще 22 получили ранения в результате столкновения двух скоростных туристических катеров,
      – говорится в сообщении.

      В местной полиции сообщили, что двое погибших – дети из России. А именно – 12-летний мальчик и 6-летняя девочка. Посольство России добавило, что среди пострадавших более 20 россиян.

      таїланд катери
      В Таиланде столкнулись два катера, погибли двое детей из России / Фото thephuketnews.com

      В общем на двух катерах было 39 человек, пишет The Phuket News. 15 человек получили немедленную медицинскую помощь, после их отпустили домой. Еще 20 человек доставили в четыре больницы Таиланда. Четверо членов экипажей двух катеров не пострадали.

      таїланд
      В результате аварии пострадали 22 человека / Фото thephuketnews.com

      Инцидент произошел вблизи восточного побережья острова Пхукет в Таиланде. По информации The Phuket News, авария случилась утром 10 февраля. Катера столкнулись в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне.

      Место аварии двух катеров / Google Maps

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Аварии и ДТП Постраждалі Жертвы Новости России Чрезвычайное происшествие Таиланд
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