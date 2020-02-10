В Таиланде столкнулись два туристических катера: погибли двое детей из России – фото

Вблизи восточного побережья острова Пхукет, что в Таиланде, столкнулись два скоростных туристических катера. В результате аварии погибли двое детей из России, еще 22 человека ранены.

О трагическом инциденте в Таиланде сообщает "Медуза".

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По меньшей мере двое человек погибли и еще 22 получили ранения в результате столкновения двух скоростных туристических катеров,

– говорится в сообщении.

В местной полиции сообщили, что двое погибших – дети из России. А именно – 12-летний мальчик и 6-летняя девочка. Посольство России добавило, что среди пострадавших более 20 россиян.



В Таиланде столкнулись два катера, погибли двое детей из России / Фото thephuketnews.com

В общем на двух катерах было 39 человек, пишет The Phuket News. 15 человек получили немедленную медицинскую помощь, после их отпустили домой. Еще 20 человек доставили в четыре больницы Таиланда. Четверо членов экипажей двух катеров не пострадали.



В результате аварии пострадали 22 человека / Фото thephuketnews.com

Инцидент произошел вблизи восточного побережья острова Пхукет в Таиланде. По информации The Phuket News, авария случилась утром 10 февраля. Катера столкнулись в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне.

Место аварии двух катеров / Google Maps