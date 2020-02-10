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      У Таїланді зіткнулися два туристичних катери: загинули двоє дітей з Росії – фото

      171 Читать новость на русском
      У Таїланді зіштовхнулися катери / thephuketnews.com

      Поблизу східного узбережжя острова Пхукет, що в Таїланді, зіштовхнулися два швидкісних туристичних катери. У результаті аварії загинули двоє дітей з Росії, ще 22 людей поранені.

      Про трагічний інцидент у Таїланді повідомляє "Медуза".

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      Щонайменше двоє людей загинули та ще 22 отримали поранення в результаті зіткнення двох швидкісних туристичних катерів,
      – йдеться в повідомленні.

      У місцевій поліції повідомили, що двоє загиблих – діти з Росії. А саме – 12-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Посольство Росії додало, що серед постраждалих понад 20 росіян.

      таїланд катери
      У Таїланді зіштовхнулися два катери, загинули двоє дітей з Росії / Фото thephuketnews.com

      Загалом на двох катерах було 39 людей, пише The Phuket News. 15 людей отримали негайну медичну допомогу, опісля їх відпустили додому. Ще 20 людей доставили до чотирьох лікарень Таїланду. Четверо членів екіпажів двох катерів не постраждали.

      таїланд
      У результаті аварії постраждали 22 людини / Фото thephuketnews.com

      Інцидент стався поблизу східного узбережжя острова Пхукет в Таїланді. За інформацією The Phuket News, аварія трапилася вранці 10 лютого. Катери зіштовхнулися у каналі, що з'єднує дві головні гавані острова з бухтою на східній стороні.

      Місце аварії двох катерів / Google Maps

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Аварії та ДТП Постраждалі Таїланд Надзвичайні ситуації Новини Росії Жертви
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