В Telegram снова ответили на требование Роскомнадзора предоставить ключи шифрования
Мессенджер Telegram в очередной раз сообщил Роскомнадзору, что выполнить требование ФСБ о передаче ключей дешифрования сообщений пользователей невозможно.
Об этом сообщает "Настоящее время".
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"Telegram принял решение вновь сжалиться и объяснить чиновникам, что указанные требования в принципе невыполнимы", – написал на своей странице в Telegram руководитель международной правозащитной группы Павел Чиков.
20 марта Розкомнадзор отправил Telegram оповещение о необходимости выполнить требования закона и передать ключи шифрования сообщений Федеральной службе безопасности России. Мессенджеру на это выделили 15 дней и этот срок истекает 4 апреля. По истечении этого срока Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки мессенджера.
Разработчик Telegram Павел Дуров заявил, что компания будет продолжать защищать свободу и неприкосновенность личной жизни.
Ранее "24" сообщал, что в мессенджере Telegram случился масштабный сбой в работе. В частности, проблемы возникли у пользователей по всей Европе, в том числе и в Украине, а также на Ближнем Востоке и в России. По словам разработчика мессенджера Павла Дурова, проблема возникла из-за сбоя в электропитании серверов.