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В тюрьмах оккупированной Донетчины содержатся сотни граждан России: СМИ сообщили причины

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В тюрьмах оккупированной Донетчины содержатся сотни россиян
В тюрьмах оккупированной Донетчины содержатся сотни россиян / Иллюстративное фото

В тюрьмах, колониях и СИЗО на территории оккупированной части Донецкой области на сегодня содержатся сотни граждан России, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Об этом говорится в материале издания "Новая газета".

Как рассказал изданию один из "офицеров вооруженных сил ДНР", за 4 года войны на Донбассе официально были арестованы более 480 россиян. Среди обвинений в их адрес случалось даже шпионаж в пользу России. По словам представителя российских оккупационных сил, на сегодня в СИЗО содержатся около 150 человек.

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Издание опубликовало имена трех граждан России, которые находятся в заключении на оккупированной Донетчине – это 21-летний уроженец Ростовской области Апанасов Владимир Витальевич, который воевал с марта по ноябрь 2015 года; 30-летний Котов Кирилл Михайлович из Пензы; и уроженец Петропавловска-Камчатского 24-летний Наумов Кирилл Сергеевич, который в 2015-2016 служил в подразделении "Восток" и получил 7,5 лет тюрьмы.

Источник издания в российском "Союзе добровольцев Донбасса" известил, что на сегодня в застенках на территории оккупированной Донетчины находятся более 500 россиян.

Власти России не оказывает ради освобождения наших граждан (РФ) никаких действий. Они – вне закона. Только эти ребята перешли (российско-украинскую) границу, их просто смыло в унитаз,
– добавил собеседник издания.

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Российский публицист Роман Манекин рассказал, что осенью 2017 года он владел списком из 300 граждан России, которые содержались в СИЗО оккупированной Донетчины. Однако публицист заметил, что в списке были указаны только позывные, поэтому не факт, что общее количество заключенных – именно 300.

Если говорить о предъявленных обвинениях, то в самых тяжелых случаях говорилось об убийствах мирных граждан. "Уголовный кодекс ДНР" в таких случаях предусматривает смертную казнь. Что касается обвиняемых в "ДНР" по тяжелым статьям, то, как правило, никто из них свою вину не признает,
– рассказал Манекин.

Издание уточнило, что близкие россиян, которые содержатся в застенках, направляют просьбы о помощи к Министерству иностранных дел России, однако там им помочь не могут. Отмечается, что если бы эти люди находились на территории, подконтрольной Киеву, Москва имела бы возможность оказать консульское содействие. В случае же с арестованными на территории оккупированной Донетчины такой метод невозможен, а в местных "судах" в ответ на все жалобы предлагают обращаться в минскую комиссию по урегулированию конфликта на Донбассе.

Источники издания в российских спецслужбах признались, что о проблеме знают там, "где надо", однако решать ее не планируют.

Эти люди в России не нужны! Уже несколько лет тема Донбасса искусственно глушится. А "герои", которые приехали с реальным боевым опытом, которые мало того, что в крови по уши, да еще и знают, как на самом деле было, – питательная среда для криминала и протестных настроений,
– признался работник российских спецслужб.

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Он также подчеркнул, что главарям пророссийских боевиков Донбасса дано негласное указание "придерживать у себя всех, кого возможно": Эти ребята должны либо сгнить на Донбассе, либо, поехав к "Вагнеру", тихо сгинуть в Сирии".

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости России Война на Донбассе СІЗО арест
Источник: 24 Канал
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