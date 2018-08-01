У в’язницях окупованої Донеччини утримуються сотні громадян Росії: ЗМІ повідомили причини

У в'язницях, колоніях та СІЗО на території окупованої частини Донецької області на сьогодні утримуються сотні громадян Росії, які брали участь у бойових діях на Донбасі на стороні проросійських бойовиків.

Про це мовиться у матеріалі видання "Новая газета".

Як розповів виданню один з "офіцерів збройних сил ДНР", за 4 роки війни на Донбасі офіційно були заарештовані більше 480 росіян. Серед звинувачень на їхню адресу траплялося навіть шпигунство на користь Росії. За словами представника російських окупаційних сил, на сьогодні в СІЗО утримуються близько 150 осіб.

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Видання опублікувало імена трьох громадян Росії, які перебувають в ув’язненні на окупованій Донеччині – це 21-річний уродженець Ростовської області Апанасов Володимир Віталійович, який воював з березня по листопад 2015 року; 30-річний Котов Кирило Михайлович з Пензи; і уродженець Петропавловська-Камчатського 24-річний Наумов Кирило Сергійович, який у 2015-2016 служив у підрозділі "Восток" та отримав 7,5 років в'язниці.

Джерело видання у російському "Союзі добровольців Донбасу" сповістило, що на сьогодні у катівнях на території окупованої Донеччини зперебувають більше 500 росіян.

Влада Росії не чинить заради звільнення наших громадян (РФ) ніяких дій. Вони – поза законом. Тільки-но ці хлопці перейшли (російсько-український) кордон, їх просто змило в унітаз,

– додав співрозмовник видання.

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Російський публіцист Роман Манекін розповів, що восени 2017 року він володів списком з 300 громадян Росії, які містилися в СІЗО окупованої Донеччини. Проте публіцист зауважив, що у списку були вказані тільки позивні, тому не факт, що загальна кількість ув'язнених – саме 300.

Якщо говорити про пред'явлені звинувачення, то в найважчих випадках мовилося про вбивства мирних громадян. "Кримінальний кодекс ДНР" у таких випадках передбачає смертну кару. Що стосується обвинувачених у "ДНР" по важких статтях, то, як правило, ніхто з них свою провину не визнає,

– розповів Манекін.

Видання уточнило, що близькі росіян, які утримуються у катівнях, скеровують прохання про допомогу до Міністерства закордонних справ Росії, проте там допомогти їм не можуть. Зазначається, що якби ці люди перебували на території, підконтрольній Києву, Москва мала б можливість надати консульське сприяння. У випадку ж із заарештованими на території окупованої Донеччини такий метод неможливий, а в тамтешніх "судах" у відповідь на всі скарги пропонують звертатися до мінської комісії по врегулюванню конфлікту на Донбасі.

Джерела видання у російських спецслужбах зізналися, що про проблему знають там, "де треба", проте вирішувати її не планують.

Ці люди в Росії не потрібні! Уже кілька років тема Донбасу штучно глушиться. А "герої", що приїхали з реальним бойовим досвідом, які мало того, що в крові по вуха, та ще й знають, як насправді було, – живильне середовище для криміналу і протестних настроїв,

– зізнався працівник російських спецслужб.

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Він також наголосив, що ватажкам проросійських бойовиків Донеччини дано негласну вказівку "притримувати у себе всіх, кого можливо": Ці хлопці повинні або згнити на Донбасі, або, поїхавши до "Вагнера" тихо згинути в Сирії".