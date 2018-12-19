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      В Торецке начнут восстанавливать водоснабжение: известна дата

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      В четверг, 20 декабря, начнется ремонт водопровода, который обеспечивает водой город Торецк, Донецкой области.

      Об этом сообщил заместитель руководителя Военно-гражданской администрации Торецка Сергей Винник у себя на Facebook-странице.

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      Ранее 24 канал сообщал, что в городах Торецк, Железное и поселках Северное и Южное Донецкой области отключили водоснабжение из-за проблем на центральном водопроводе "Горловка – Торецк". Всего без воды остались 42,8 тысячи людей. Известно, что повреждение водопровода Горловка – Торецк произошло именно из-за вражеских обстрелов оккупантов.

      В среду 19 декабря работники коммунального предприятия "Вода Донбасса" провели обследование водопровода "Горловка – Торецк" и обнаружили два повреждения.

      Спланированы силы и средства для выполнения ремонтных работ, которые планируется начать утром завтрашнего дня. Подвоз воды осуществляем согласно ежедневным графикам,
      — добавил Сергей Винник.

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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