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      У Торецьку почнуть відновлювати водопостачання: відома дата

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      У четвер 20 грудня розпочнеться ремонт водогону, який забезпечує водою місто Торецьк, що на Донеччині.

      Про це повідомив заступник очільника Військово-цивільної адміністрації Торецька Сергій Вінник у себе на Facebook-сторінці.

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      Раніше 24 канал повідомляв, що у місті Торецьк, Залізне та селищах Північне і Південне Донецької області відключили водопостачання через проблеми на центральному водогоні "Горлівка-Торецьк". Загалом без води лишилися 42,8 тисячі людей. Відомо, що пошкодження водогону Горлівка-Торецьк сталося саме через ворожі обстріли окупантів.

      У середу 19 грудня працівники комунального підприємства "Вода Донбасу" провели обстеження водогону "Горлівка-Торецьк" і виявили два пошкодження.

      Сплановано сили та засоби для виконання ремонтних робіт, які планується розпочати зранку завтрашнього дня. Підвіз води здійснюємо згідно щоденних графіків,
      — додав Сергій Вінник.

      Відео: як прифронтовий Торецьк залишився без води

       

      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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