В Торецке возобновили водоснабжение
В Торецке восстановили централизованное водоснабжение, которое 24 августа было прекращено из-за повреждения Горловской фильтровальной станции № 2.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Военно-гражданской администрации Торецка Сергей Винник.
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Ночью было восстановлено электроснабжение Горловской фильтровальной станции. Вода вернулась в Торецк!
– отметил он.
Добавим, что в Военно-гражданской администрации Торецка причиной повреждения Горловской фильтровальной станции № 2 назвали боевые действия.
Напомним, в 70-тысячном Торецке Донецкой области 24 августа прекратили централизованную подачу воды.
Источник: 24 канал
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