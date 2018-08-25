В Торецке возобновили водоснабжение

В Торецке восстановили централизованное водоснабжение, которое 24 августа было прекращено из-за повреждения Горловской фильтровальной станции № 2.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Военно-гражданской администрации Торецка Сергей Винник.

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Ночью было восстановлено электроснабжение Горловской фильтровальной станции. Вода вернулась в Торецк!

– отметил он.

Добавим, что в Военно-гражданской администрации Торецка причиной повреждения Горловской фильтровальной станции № 2 назвали боевые действия.

Напомним, в 70-тысячном Торецке Донецкой области 24 августа прекратили централизованную подачу воды.